Oposición venezolana advierte de “ola migratoria” si Maduro sigue en el poder

La líder opositora María Corina Machado advirtió este jueves de una inédita “ola migratoria” desde Venezuela si el mandatario izquierdista Nicolás Maduro se aferra al poder tras su discutida reelección, mientras que Estados Unidos anunció mayor presión en caso de ser arrestados dirigentes opositores.



Machado, que denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios celebrados el 28 de julio, envió a través de la prensa un mensaje al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la posibilidad de una inédita “ola migratoria” desde Venezuela si Maduro sigue en el poder “por la fuerza”.



“Yo le digo algo (a México), si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas (al poder), solo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto: tres, cuatro, cinco millones de venezolanos en muy poco tiempo”, dijo Machado en videoconferencia de prensa con medios de México.



Según cifras de la ONU, unos 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años por la crisis, sumándose a los cientos de miles de migrantes de otras naciones, principalmente centroamericanos, que atraviesan México rumbo a Estados Unidos.



El anuncio de la victoria de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, desató protestas que han dejado al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, de acuerdo al propio Maduro.



Varios gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, han pedido la publicación de actas con los cómputos detallados por parte del ente electoral, mientras se suman a las denuncias de la oposición venezolana de una escalada represiva contra opositores.



Más presión

Washington, que encabeza el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela desde 2019, elevó el tono el jueves, advirtiendo que el arresto de los líderes opositores podría “movilizar aún más a la comunidad internacional, incluidos los países que no quieren causar demasiadas olas” contra Venezuela.



“Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente”, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Moraante.



En tanto, el gobierno de Maduro ha denunciado un jaqueo al sistema de transmisión de datos del CNE y acusa a Washington de alentar un golpe de Estado.



Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina como Argentina y Perú consideran que González Urrutia ganó la elección, e incluso muchos gobiernos aliados de Maduro, como Brasil, le han pedido que entregue las actas de votación.



“¿Y qué tienen las tan cacareadas actas que ha causado una especie de histeria internacional desde Washington y algunos gobiernos satélites?”, ironizó este jueves la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un encuentro con miembros del cuerpo diplomático en Caracas.



“Hay una histeria internacional sobre las actas, podrían hasta hacer una serie de Netflix, 'Las actas en Venezuela, histeria colectiva', me disculpa el embajador de Francia, pero es que hasta tapó las Olimpiadas, las actas tapan las olimpiadas en Francia, porque hay una histeria con las actas”, agregó Rodríguez.



En medio de las denuncias de fraude electoral, Maduro ha pedido la detención de González Urrutia y Machado, a la vez que acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al chavismo, para que certifique su victoria.



González Urrutia, un discreto diplomático postulado en las presidenciales ante la inhabilitación de Machado por la Contraloría, de línea chavista, desacató dos citaciones de la máxima corte, que previamente indicó que no acudir “acarreará consecuencias” legales.



Tanto González Urrutia como Machado han limitado sus apariciones públicas y Machado, incluso, ha dicho que teme por su vida.



La oposición afirma tener un 80% de las actas digitalizadas en un sitio web que comprueban el triunfo de González Urrutia, pero el gobierno de Maduro sostiene que se trata de material plagado de inconsistencias.