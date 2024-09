Mundial de Clubes tendrá 12 sedes y la final en el área de Nueva York

El nuevo Mundial de Clubes 2025 se disputará en 12 canchas de Estados Unidos con una final en el MetLife Stadium, situado a las afueras de Nueva York, anunció este sábado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



El MetLife Stadium es la misma sede que albergará la final de la Copa del Mundo de 2026 que Estados Unidos organizará junto a sus vecinos México y Canadá.



Durante un evento público en Nueva York, Infantino reveló las 12 sedes de la primera edición del Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos, que arrancará el 15 de junio y concluirá el 13 de julio con el choque por el título en el MetLife Stadium.



Esta cancha para 82.500 espectadores, situada en East Rutherford (Nueva Jersey), es hogar de los New York Jets y Giants de la liga de football americano (NFL).



Otras nueve de las 12 sedes están también ubicadas en la zona este de Estados Unidos: Hard Rock Stadium de Miami (Florida), Camping World Stadium y Inter&Co Stadium de Orlando (Florida), Audi Field (Washington, D.C.), Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte), Lincoln Financial Field de Filadelfia (Pensilvania), TQL Stadium de Cincinnati (Ohio) y GEODIS Park de Nashville (Tennessee).



La costa Oeste hospedará juegos en el emblemático Rose Bowl de Pasadena (California), sede de la final del Mundial de 1994, y en el Lumen Field, la cancha de los Seattle Sounders, uno de los equipos clasificados.



El Mundial de Clubes se disputará en paralelo a la Copa Oro, principal torneo de selecciones de la Concacaf, que se desarrollará principalmente en la costa Oeste estadounidense.



El sorteo del Mundial de Clubes tendrá lugar en diciembre y dividirá para la primera fase a los 32 equipos en ocho grupos de cuatro.



La creación de esta competencia ha enfrentado oposición en algunos sectores del mundo del fútbol al considerar que contribuye a congestionar todavía más la carga anual de partidos para los jugadores.



La anterior versión del Mundial de Clubes contaba con siete equipos participantes y el último ganador fue el Manchester City en diciembre de 2023.



El nuevo torneo ampliado, que la FIFA planea celebrar cada cuatro años, será también un ensayo clave para la Copa del Mundo de 2026, después de los graves incidentes de seguridad que se produjeron en julio en los estadios de Charlotte y Miami durante partidos de la Copa América.



"Solidaridad e inclusión"



Un total de 30 de los 32 equipos participantes en el nuevo Mundial de Clubes ya están confirmados. Una de las plazas restantes será para el ganador de la Copa Libertadores y la otra para un representante del anfitrión Estados Unidos.



El Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich se encuentran entre las 12 escuadras europeas clasificadas. Entre los equipos sudamericanos se cuentan los argentinos River Plate y Boca Juniors y los brasileños Flamengo, Fluminense y Palmeiras mientras que por la Concacaf estarán los mexicanos Monterrey, León y Pachuca.



"Esta nueva competición de la FIFA es el único ejemplo real en el fútbol de clubes mundial de verdadera solidaridad e inclusión, permitiendo a los mejores equipos de África, Asia, Centro y Norteamérica y Oceanía enfrentarse a las potencias de Europa y Sudamérica en una nueva e increíble Copa del Mundo que tendrá un enorme impacto en el crecimiento del fútbol de clubes y del talento en todo el mundo", expuso Infantino.



El mandatario dio a conocer las sedes durante el Global Citizen Festival en Central Park (Nueva York), donde también se anunció una nueva colaboración de cuatro años entre la FIFA y esta oenegé para apoyar iniciativas de lucha contra la pobreza.



Como parte del acuerdo, Global Citizen producirá el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de 2026.