Michail Antonio, del West Ham, sufre un accidente de automovilístico

Londres, Reino Unido | El delantero del West Ham, Michail Antonio, sufrió un accidente de tráfico, anunció este sábado el club de Londres, después de la publicación de una fotografía que suscitó una honda preocupación entre los aficionados.

"West Ham United puede confirmar que el delantero Michail Antonio se vio involucrado en un accidente de tráfico. Los pensamientos y oraciones de todos en el club están con Michail, su familia y amigos en estos momentos", escribió en X el club de la Premier League.

En esa misma red, aficionados de los 'Hammers' mostraron su preocupación al ver la imagen de un Ferrari gris, que podría pertenecer a Antonio, estrellado contra una cuneta y con el frontal derecho (el del conductor en Inglaterra) totalmente destruido.

El internacional jamaicano de 34 años participó en todos los partidos de su equipo esta temporada en la Premier.

El club prometió dar más adelante nuevas actualizaciones sobre el estado del jugador.

OFFICIAL: A confirmed report said that Michail Antonio was involved in a serious accident and has been airlifted to hospital. pic.twitter.com/u7igmYXa3j