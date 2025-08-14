EN VIVO

El gesto de Jeaustin Campos que genera polémica

El entrenador de Real España es cuestionado por su actitud tras caer ante el Municipal de Guatemala.

Por Adrián Fallas |14 de agosto de 2025, 16:31 PM

El Real España cayó 2-1 ante el Municipal de Guatemala en la Copa Centroamericana. La reacción del técnico Jeaustin Campos levantó la polémica.

El tico, quien dirige a los hondureños, se llevó la mano hacia la boca, lo que causó molestia en la hinchada rival.

El timonel fue consultado tras el encuentro sobre el tema y fue sucinto en su respuesta: “Nos dejaron callados, eso es”.

El resultado conseguido la noche de este miércoles complica al Real España, que empezó ganando el partido y vio cómo sus rivales le dieron vuelta.

