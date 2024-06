Mbappé ya se entrena con una máscara tras fracturarse la nariz

El astro Kylian Mbappé, que se fracturó la nariz a principios de semana en el debut de Francia en la Eurocopa-2024, se entrenó con una máscara con los colores de la bandera gala este jueves en Leipzig, una día antes del partido contra Países Bajos por la segunda fecha el Grupo D, del que es duda.

El capitán de los Bleus hizo ejercicios físicos con el resto del grupo, aunque se le vio intentando ajustarse su máscara durante los primeros 15 minutos del entrenamiento, en que se permitió la presencia de los medios.

Ha sido la primera vez en que Mbappé lleva en un entrenamiento esta máscara, en que están escritas sus iniciales (KM) y hay dibujado un gallo, uno de los símbolos de Francia.

No obstante, el goleador de Bondy no podrá jugar con esta máscara, ya que el artículo 42 del reglamento de la UEFA estipula que solo se pueden llevar equipamientos médicos sobre el césped "con un solo color" y que "no comporten ninguna identificación con el equipo".

El flamante delantero del Real Madrid, de 25 años, sufrió una fractura de la nariz el lunes en el estreno de Francia en la Eurocopa de Alemania-2024, en el que venció 1-0 a Austria.

Antes del entrenamiento vespertino, el seleccionador Didier Deschamps destacó que la recuperación de Mbappé avanza "en la buena dirección" y que harán "todo lo posible para que esté disponible" para jugar el viernes ante los neerlandeses, en choque de líderes del Grupo D.

"La nariz está menos inflamada. Decidiremos en el último momento en función de sus sensaciones", añadió.

Con una simple tirita y sin la máscara, Mbappé se había entrenado el miércoles aparte del resto de sus compañeros, realizando pases con un preparador físico.

Y también había hecho remates al arco con el resto del equipo, sin dar muestras de molestias.