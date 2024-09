Mauricio Pochettino es el nuevo seleccionador de Estados Unidos

El argentino Mauricio Pochettino fue nombrado nuevo seleccionador de fútbol de Estados Unidos de cara al Mundial 2026, del que ese país será organizador con Canadá y México, anunció este martes la Federación estadounidense.



El exentrenador del Tottenham, París Saint-Germain, Chelsea y Espanyol sustituye al estadounidense Gregg Berhalter, quien fue despedido en julio tras una decepcionante Copa América.



Pochettino, de 52 años, es el seleccionador de mayor nombre en hacerse cargo del combinado de las barras y las estrellas y el primer extranjero desde el alemán Juergen Klinsmann, destituido en 2016.



El argentino se encontraba sin equipo desde su abrupta salida en mayo del Chelsea después de una sola temporada en el cargo.



La US Soccer no ha facilitado ningún detalle sobre la duración del contrato, pero Pochettino dirigirá al seleccionado en el Mundial de 2026.



"Mauricio es un ganador en serie con una profunda pasión por el desarrollo de jugadores y una capacidad demostrada para construir equipos cohesionados y competitivos", declaró Matt Crocker, director deportivo de la US Soccer, que dirigió la búsqueda del nuevo seleccionador.



"Su trayectoria habla por sí sola, y estoy seguro de que es la elección adecuada para aprovechar el inmenso potencial de nuestra talentosa plantilla. Estamos encantados de tener a Mauricio a bordo en este apasionante viaje hacia el éxito en la escena mundial", agregó.



Pochettino tiene un historial de promoción de jóvenes talentos en el Southampton, el Tottenham y el Espanyol, donde comenzó su carrera como entrenador.



En el Tottenham desempeñó un papel clave en la formación de la carrera del capitán de la selección inglesa, Harry Kane, y convirtió a los Spurs en habituales finalistas entre los cuatro primeros de la Premier League, además de guiarlos a la final de la Liga de Campeones en 2019.



Pasión

El argentino, que entrenó en París a estrellas como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, afirmó que estaba saboreando la oportunidad de hacer progresar a la selección de Estados Unidos.



"La decisión de unirme a la US Soccer no fue sólo futbolística para mí. Se trata del viaje que están haciendo este equipo y este país", declaró Pochettino.



"La energía, la pasión y el deseo de lograr algo verdaderamente histórico aquí son las cosas que me inspiraron. La oportunidad de dirigir a la selección masculina de Estados Unidos, ante unos aficionados tan apasionados como los jugadores, es algo que no podía dejar pasar", destacó.



"Veo un grupo de jugadores llenos de talento y potencial, y juntos vamos a construir algo especial de lo que toda la nación pueda sentirse orgullosa", remarcó.



Pochettino hereda un equipo relativamente joven que alcanzó los octavos de final en el pasado Mundial de Qatar 2022, cayendo ante Países Bajos en los octavos de final.



Pero las esperanzas de que una plantilla joven pudiera progresar de cara a 2026 se vieron empañadas por una mala campaña en la Copa América en julio, cuando el seleccionado no pudo superar la fase de grupos al terminar con una sola victoria en tres partidos tras perder ante Panamá y Uruguay.



Berhalter, que había sido duramente criticado por aficionados y expertos, fue destituido y la federación se tomó su tiempo en la búsqueda de su sustituto.



El director ejecutivo de US Soccer, J.T. Batson, se mostró convencido de que Pochettino era el entrenador adecuado para sacar lo mejor de un equipo que está liderado por el extremo del AC Milan Christian Pulisic.