Manchester City empata contra Everton tras penal fallado por Haaland

No hubo victoria bajo el árbol navideño de Manchester City: en el tradicional 'Boxing Day' el vigente tetracampeón de Inglaterra no pasó del empate 1-1 contra Everton, este jueves en la 18ª jornada de Premier League, tras un penal errado de Erling Haaland.



La falta de acierto del letal ariete noruego, con solo un gol en los últimos siete partidos, es uno de los síntomas de la profunda y larga crisis que está atravesando esta temporada Manchester City, que ha ganado tan solo uno de sus últimos trece encuentros entre todas las competiciones.



El empate en su cancha contra los 'Toffees' (15º), que lucha por la permanencia, deja a Manchester City anclado en la sexta posición provisional con 28 unidades, once menos que el líder Liverpool... que tiene dos partidos pendientes, uno de ellos este jueves contra Leicester (17º).



Pese al resultado final, el partido había arrancado bien para los 'citizen': antes del primer cuarto de hora de partido, el extremo belga Jeremy Doku filtró un gran pase al área para que Bernardo Silva (14') adelantase a City en el Etihad Stadium, pero la ventaja se acabó diluyendo, una vez más esta temporada, debido a la frágil defensa.



Un centro del maliense Abdoulaye Doucouré se paseó por el área sin ser despejado hasta llegar a los pies del senegalés Iliman Ndiaye, quien aprovechó semejante regalo navideño para empatar (36') en una de las escasas ocasiones de Everton frente al guardameta Stefan Ortega.



En la segunda mitad, Savinho recibió una entrada de Vitaliy Mykolenko en el área sancionada con penal, pero Jordan Pickford le ganó la batalla mental a Haaland (53') y salvó el disparo desde los once metros, asegurando un importante punto para los suyos.



El 'Boxing Day' continúa con Chelsea-Fulham y Nottingham Forest-Tottenham como partidos destacados. Manchester United visita Wolverhampton y en el último turno del jueves, los 'Reds' reciben en Anfield a Leicester.