Llamado en la ONU para librar a las afganas de la opresión de los talibanes

La comunidad internacional debe actuar con determinación para poner fin a la opresión ejercida por los talibanes contra las mujeres en Afganistán, que han perdido todos sus derechos, incluso los más fundamentales, exhortaron este lunes un grupo de afganas en el exilio, apoyadas por la actriz Meryl Streep.

"Una ardilla tiene hoy más derechos en el Afganistán, porque los talibanes han cerrado los parques públicos a las mujeres y jóvenes", denunció la actriz estadounidense durante un debate en el marco de una reunión de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

"Un pájaro puede cantar en Kabul, pero no una niña... y una mujer no puede cantar en público", continuó Streep, quien presentó una versión corta del documental "The Sharp Edge of Peace", que relata la participación de cuatro dirigentes afganas en las negociaciones de Doha sobre el futuro de Afganistán, antes de la vuelta al poder de los talibanes.

"Pienso que si la comunidad internacional se uniera, podría provocar un cambio en Afganistán y poner fin a la lenta asfixia de la mitad de la población", dijo.

Al término del debate, Asila Wardak, una de las responsables del Foro de Mujeres para Afganistán, subrayó que la presencia de afganas en Naciones Unidas es una forma de "recordar una vez más a la comunidad internacional y a los dirigentes mundiales que este combate no es solo un combate afgano".

"Se trata de una lucha mundial contra el extremismo", aseguró, antes de advertir que si no se hace nada, se va a propagar a "los países vecinos y al mundo". "Es, por tanto, una responsabilidad compartida", afirmó.

También subrayó la importancia de que los hombres apoyen los derechos de las mujeres.

Hablar de la situación de las afganas esta semana en Nueva York es "una pequeña señal de esperanza" para ellas, dijo Fawzia Koofi, antigua parlamentaria.

"Pero no es suficiente", añadió, pidiendo un "enviado especial" de la ONU para presionar a los talibanes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la discriminación contra las mujeres también está causando profundos daños al país.

"La participación y el liderazgo de las mujeres han demostrado beneficios para la paz y la seguridad, la protección social, la estabilidad medioambiental y mucho más", afirmó. "Afganistán se enfrenta a graves retos en todos estos ámbitos", sostuvo.