James Rodríguez sobre Mundial de Clubes con León: "Es una competencia que quiero jugar"

La estrella colombiana James Rodríguez fue presentado este martes como nuevo jugador de León de México.

En la conferencia de prensa afirmó que el Mundial de Clubes de 2025 que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos "influyó mucho también para venir, es una competencia que quiero jugar".



"Se me dan bien los torneos cortos", añadió James, quien ganó dos veces esta competencia con el Real Madrid, en 2014 y 2016, bajo el formato de competencia reducido.



En el Mundial de 2025, James Rodríguez y el León jugarán dentro del Grupo D con el Chelsea de Inglaterra, Flamengo de Brasil y Esperance de Túnez.



Aunque el colombiano comentó que "yo soy una persona que vive el día a día, no pienso tanto en el futuro", también admitió que tiene en mente la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.



"Obviamente, si estoy jugando aquí va a haber posibilidades de jugar con la selección", expresó Rodríguez, quien con Colombia ha jugado dos Mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.



Además, James afirmó que es un futbolista muy competitivo y que juega siempre a ganar.

"Me encanta ganar, soy muy competitivo, eso le puedo sumar a mis compañeros y al club. No hay que tener dudas, soy una persona que le encanta ganar", agregó el mediocampista ofensivo que llegó a México a la edad de 33 años, luego de un paso fallido por el Rayo Vallecano de España.



En una conferencia de menos de 15 minutos de duración en la que lució sereno y ofreció respuestas breves, Rodríguez aseguró estar "feliz por esta nueva fase, estoy muy contento, ilusionado, creo que este club es una gran familia y esto fue muy importante para que yo me sintiera seguro de venir".



El jugador originario de Cúcuta se mostró contento por compartir vestidor con dos compatriotas: el defensa Stiven Barreiro y los mediocampistas John Mendoza y Edgar Guerra. "Estar con todos los colombianos lo va a hacer mucho más fácil".



En vista de que "físicamente estoy muy bien", el debut de James Rodríguez con el León está contemplado para el 25 de enero cuando el León reciba al Juárez en el estadio Nou Camp, por la tercera jornada del torneo Clausura 2025.