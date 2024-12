Investigación en Italia por saludos fascistas para celebrar un gol del bisnieto de Mussolini

Roma, Italia | La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) inició este lunes un procedimiento sobre aficionados del club Juve Stabia (2ª división) que celebraron el domingo con saludos fascistas un gol marcado por Romano Floriani Mussolini, bisnieto de Benito Mussolini.

"La fiscalía federal (de la FIGC) enviará un informe sobre el incidente, acompañado de documentos en video, al juez deportivo de la Liga Serie B para que se pronuncie", indicó a la AFP la FIGC.

El domingo, durante el partido correspondiente a la 18ª fecha de la segunda división italiana, entre la Juve Stabia y el Cesena, Romano Floriani Mussolini marcó el gol de la victoria (1-0) en el minuto 21, su primer tanto con la Juve Stabia.

En imágenes de la celebración difundidas en redes sociales se ve a decenas de aficionados del club de la localidad de Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles, haciendo lo que parece un saludo romano, o saludo fascista, alzando el brazo hacia el horizonte, mientras el 'speaker' pronuncia el apellido del autor del gol.

Floriani Mussolini celebró su primer gol como profesional llevándose el dedo índice a los labios, gesto utilizado a menudo para hacer callar a los detractores.

Romano Floriani Mussolini (yes the great-grandson of Benito) scores for Juve Stabia in Serie B & the rest is…bizarre.pic.twitter.com/2pF1cxYgSb