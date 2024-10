Familia costarricense en Cape Coral espera el huracán Milton sin evacuar

Jorge Lacayo, de 44 años, residente de Cape Coral junto a su esposa y su hijo menor, ha decidido no evacuar pese a que su casa está ubicada en una de las zonas de alerta máxima por el impacto directo del huracán Milton.

Esta será la segunda vez que enfrentan un huracán desde que viven en Florida, luego de haber experimentado el destructivo paso de Ian en 2022.

“Decidimos quedarnos en el apartamento porque toda la Florida está en alerta y no queremos alejarnos de nuestra casa”, comenta Lacayo, quien se dedica a la instalación de jaulas de aluminio para piscinas.

Mientras muchos han optado por evacuar hacia otros estados como Georgia o moverse hacia la costa este de Florida, Lacayo y su familia han preferido resguardarse en su condominio, donde aseguran haber tomado las precauciones necesarias. Quienes enfrentan un mayor riesgo, asegura, son aquellas personas que viven directamente en la costa, y él y su familia viven a una distancia de dos kilómetros del mar.



Preparativos

"Desde el fin de semana, los Walmart y todos los supermercados estaban abarrotados de personas. No se podía caminar con los coches, era impresionante. No había agua, no hay papel higiénico. Había alimentos que ya estaban completamente agotados y muchos comercios cerraron desde el día lunes y han puesto sus barricadas de arena, asegurado con madera las puertas y las ventanas, y las gasolineras todas cerraron desde el martes en la mañana".