Fallece Hugo Sotil, leyenda del FC Barcelona y de Perú

El exfutbolista peruano Hugo Sotil, jugador del FC Barcelona entre 1973 y 1976 y apodado 'Cholo', falleció este lunes a los 75 años, según informó el club catalán en un comunicado.

"Este lunes 30 de diciembre, ha muerto Hugo Sotil. Nacido en Ica (Perú) el 18 de mayo de 1949, fue considerado uno de los mejores jugadores sudamericanos de su tiempo. El popular 'Cholo' robó el corazón de los aficionados azulgranas de su época", informó el club, que recuerda que como jugador, el peruano era un "delantero hábil, escurridizo, valiente e intuitivo, su juego siempre era sinónimo de espectáculo".

Hugo Sotil aterrizó en el campeonato español procedente del Municipal de Lima. En su primera temporada como blaugrana, levantó el título de campeón de España "haciendo auténticas maravillas junto a figuras como Rexach, Asensi, Cruyff y Marcial", recuerda el club.

El Barça también recordó la anécdota de la llamada telefónica desde el vestuario del 'Cholo' a su madre tras lograr el título y la frase "¡Mamita, campeonamos!".

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.



Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt