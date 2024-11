De “vicepresidenta de m%#$rda” y otros insultos que marcaron campaña electoral en EE. UU.

Donald Trump ni siquiera necesitó que Kamala Harris fuera su rival para arremeterla con epítetos y descalificaciones de todo tipo.

El 3 de julio, el sitio de noticias The Daily Beast publicó un video inédito en el que se observa al expresidente en un carrito de golf, mientras conversa con un hombre que lo grababa.

Luego de llamar al actual mandatario, Joe Biden, un “montón de basura vieja y destrozada”, el candidato republicano aseguró que quien entonces era su adversario demócrata renunciaría y que su vicepresidenta sería quien tomaría la estafeta, luego de las dudas alrededor de su salud mental. Y así fue.

Pero en ese momento, Trump afirmó que creía que Harris sería “mejor” como su oponente. Aquella frase debe verse en el marco de las ambiciones electorales del exgobernante, únicamente.

"Ella es tan mala, es tan patética... es tan jodidamente mala", comentó en aquel entonces.

La premonición del magnate se cumplió parcialmente 16 días después, cuando Biden renunció a la posibilidad de reelegirse, para abrirle paso a la exfiscal que lo acompañó cuatro años en una aguerrida campaña que terminó con un asalto al Capitolio, uno de los episodios más oscuros en la historia de Estados Unidos.

No está de más recordar que en aquellos comicios, Trump, su equipo y sus seguidores echaron mano de comentarios burdos para atacar a Harris y a Hillary Clinton, su rival de 2016.

Las arremetidas personales contra oponentes y mujeres han sido casi que un sello del expresidente.

Su rival, por otro lado, ha sido blanco de ataques relacionados con la relación que tuvo con el influyente político californiano, Willie Brown, que apuntan sin fundamento a que la misma tenía como objetivo un ascenso.

Esos embates se intensificaron en las pasadas elecciones, donde era usual que partidarios de Trump vistieran camisas con el lema “Joe and the Hoe” (Joe y la trabajadora sexual), como lo reseña The New York Times en una publicación del 29 de agosto.

Apenas una semana después de la renuncia de Biden, el aspirante republicano usó su cuenta en la red social Truth Social para compartir una imagen de Harris y Clinton, con el texto “Es curioso cómo las felaciones tuvieron un impacto diferente en sus carreras”.

De mal en peor

Las cosas se agravaron en adelante. Donald Trump dijo que Kamala Harris es “tan tonta como una piedra”. También la llamó “ridícula” y “estúpida”.

De igual manera, la señaló de “lunática radical comunista” y, bajo esa línea, se refiere a ella como “camarada” constantemente. Ello ocurre a pesar de que la vicepresidenta tiene tesis por completo ajenas a las del teórico alemán, Karl Marx; y más bien, siempre ha defendido al liberalismo.

Incluso se burla de su nombre al apodarla “Kambabla”.

El 30 de agosto, la agencia Voice of America (VOA) divulgó un video de un mitín del exmandatario en el que aseguró: “Joe Biden se volvió un discapacitado mental. Kamala nació así”. La respuesta de Harris en ese momento fue: “Es el mismo y repetitivo libreto de siempre”.

El 20 de octubre, en una entrevista con MSNBC, la aspirante se sacudió y señaló que su oponente “carece de temperamento”.

“Degrada el cargo”, aseveró antes de sostener que por ello no debía volver a la Presidencia de los Estados Unidos.

Las declaraciones de la candidata se dieron luego de que su rival republicano la llamara “vicepresidenta de m%#$rda”.

Tan solo 11 días antes, la exfiscal reconoció un cambio de estrategia y un aumento en los ataques al exgobernante, para luego sostener que cada vez está más “desquiciado” y que por eso necesita que alguien le responda.

En sus últimos mítines, la vicepresidenta mostró videos de declaraciones del candidato sobre temas polémicos, como el acceso al aborto, para arremeter en su contra y hacer frente a sus propuestas. Además, lo calificó de “fascista”.

"Se está volviendo cada vez más inestable y desquiciado, y se requiere de esta respuesta. Creo que el pueblo estadounidense lo está viendo en tiempo real", explicó Harris a la prensa previo a una actividad electoral.

El 22 de ese mes, Trump volvió a sus andadas e indicó en un encuentro con líderes latinos que su país no necesita “otra persona con bajo coeficiente intelectual” en la Casa Blanca. Posteriormente, se refirió a ella como “perezosa”.

Cinco días más tarde, el mitín del expresidente en Nueva York sirvió de plataforma para sus aliados, en múltiples arremetidas contra Harris. Uno de ellos fue el amigo de la infancia de Trump, quien llamó a Harris “el diablo”.

Un tono parecido usó el empresario Grant Cardone, al asegurar que la demócrata busca “destruir el país”.

Trump y Harris llegan prácticamente igualados a los comicios de este martes, tras una campaña marcada por eventos sin precedentes con la que buscan suceder a Joe Biden y dirigir a la mayor potencia del mundo por los próximos cuatro años.