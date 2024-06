Con Endrick de comodín, Brasil busca evitar el incendio ante Paraguay

Sin margen de error, Brasil perseguirá su primer triunfo en esta Copa América de Estados Unidos 2024 el viernes ante Paraguay en Las Vegas, donde le exigirá un paso adelante a sus jóvenes delanteros.



El tridente formado por Vinicius Jr la figura de la 'Seleçao' en ausencia de Neymar, Rodrygo y Raphinha fue incapaz de ver puerta ante Costa Rica en el empate sin goles que abrió el Grupo D.



Se espera que el técnico Dorival Júnior mantenga la confianza en esa línea ofensiva, pero, si decide sacudir el once inicial, cuenta bajo la manga con el as de Endrick, la nueva joya brasileña de 17 años.



El nuevo delantero del Real Madrid, que sigue esperando su primera titularidad con la 'Canarinha', ya ha exhibido su pólvora con la selección con tres goles en siete partidos saliendo desde el banco.



Tres de esas dianas llegaron en juegos consecutivos, incluyendo las que dieron el triunfo a Brasil en los amistosos ante Inglaterra (1-0) y México (3-2).



El único futbolista más joven de esta Copa América, el ecuatoriano Kendry Páez, ya festejó un gol de penalti en el triunfo del miércoles ante Jamaica precisamente en el Allegiant Stadium de Las Vegas.



Ante Costa Rica, Endrick saltó al césped en el minuto 70 cuando Dorival Júnior, frustrado ante la ineficacia ofensiva de sus pupilos, sorprendió a todos al retirar a Vinicius y también a Raphinha.



El único que terminó el juego fue Rodrygo, quien no participó con el grupo en el entrenamiento del miércoles.



El punta del Real Madrid permaneció en el hotel haciendo trabajo específico de "control de cargas", según reportó la Confederación Brasileña de Fútbol.

Mejorar la imagen

La práctica brasileña se retrasó hasta última hora de la tarde por las asfixiantes temperaturas en Las Vegas (Nevada), que superan los 42º Celsius.



El calor no afectará al partido de este viernes ante Paraguay, que arrancará a las 7 p. m., ya que el Allegiant Stadium (65.000 asientos) cuenta con una cubierta y sistema de climatización.



En la cancha del Las Vegas Raiders de la NFL, Brasil tiene el doble reto de brindar un espectáculo a la altura de esa camiseta, que aplaque las críticas sobre el nivel de esta generación, y asegurar tres puntos necesarios para intentar terminar primera de grupo.



Colombia, líder de la llave con tres unidades, le espera para el último duelo de la primera fase el martes en Santa Clara (California).



Paraguay, de su lado, cayó en su estreno 2-1 ante la intratable Colombia y su racha de 24 partidos invicta.



Posibles alineaciones



Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana - Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paquetá - Raphinha, Vinicius Jr y Rodrygo. DT: Dorival Júnior.



Paraguay: Rodrigo Morinigo - Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinosa - Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Miguel Almirón, Ramón Sosa - Julio Enciso y Alex Arce. DT: Daniel Garnero.