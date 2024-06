Así se jugarán los octavos de la Euro

La Eurocopa 2024 entra en su etapa definitoria luego de que quedarán definidas las 16 selecciones que seguirán con vida en el torneo.

Luego de la fase de grupos, el campeonato entra en la etapa de octavos de final.

Tras los primeros compromisos no se vislumbra un claro favorito como sí ha pasado en ediciones anteriores.

El actual campeón es Italia, selección que buscará revalidar su cetro.

Programación de octavos de final

Suiza - Italia - Sábado 29 de junio / 10:00 a. m.

Alemania - Dinamarca - Sábado 29 de junio / 1 p. m.

Inglaterra - Eslovaquia - Domingo 30 de junio / 10:00 a. m.

España - Georgia - Domingo 30 de junio / 1:00 p. m.

Francia - Bélgica - Lunes 1 de julio / 10:00 a. m.

Portugal - Eslovenia - Lunes 1 de julio / 1:00 p. m.

Rumania - Países Bajos - Martes 2 de julio / 10:00 a. m.

Austria - Turquía - Martes 2 de julio / 1:00 p. m.

🚨🇪🇺 All set for Euro 2024 round of 16!



Who’s gonna win the Cup? 🏆👀 pic.twitter.com/KSOjR78oLy