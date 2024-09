Antoine Griezmann pone fin a una década prodigiosa con los 'Bleus'

El centrocampista francés Antoine Griezmann anunció el lunes su retirada internacional a los 33 años, poniendo fin a una década con los 'Bleus', con los que ganó el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021 y disputó otras dos finales de grandes torneos (Mundial 2022 y Eurocopa 2016).



"Cierro un capítulo de mi vida", escribió el futbolista del Atlético de Madrid, después de 137 partidos como 'Bleu', en los que anotó 44 goles.



Por lo tanto, Griezmann no batirá el récord de partidos internacionales con la selección francesa, que tiene el arquero Hugo Lloris con 145, y queda en el tercer peldaño del podio, igualado con Olivier Giroud y por detrás de los 142 de Lilian Thuram.



"Con gran emoción os anuncio mi retirada como jugador del equipo de Francia, luego de diez años increíbles", dice el futbolista en el video que acompaña el mensaje, en el que aparecen imágenes de su periplo con los 'Bleus'.





"Dar paso a la nueva generación"



"Es hoy el momento, para mí, de pasar página y dar paso a la nueva generación", añade en el montaje de poco menos de dos minutos que muestra imágenes de sus grandes momentos con la selección, como la victoria en el Mundial de Rusia (2018), sus celebraciones durante la Eurocopa-2016, donde marcó 6 goles y perdió la final, o sus lágrimas tras la eliminación en cuartos de final del Mundial-2014 contra Alemania.



Las imágenes están acompañadas con audios de Griezmann en el que da las gracias "a los aficionados" y, sobre todo, al seleccionador Didier Deschamps.



"Gracias a mi entrenador, vuestra confianza y vuestro acompañamiento a lo largo de mi carrera internacional han sido esenciales para mi desarrollo como deportista", dice.



Pese a quedarse dos veces en el banquillo en la última Eurocopa de Alemania, entre ellas en el partido de semifinales perdido contra España, el futbolista del Atlético de Madrid aseguró en septiembre en la cadena francesa TF1 que no tenía intención de dejar de jugar con la selección.



"No, para mí el equipo de Francia es algo muy importante, un orgullo, siempre tuve ganas (de jugar) desde muy pequeño", aseguró.



Griezmann se congratuló de "seguir ahí" y de seguir teniendo "ganas de jugar para representar a Francia", añadió.



84 partidos consecutivos entre 2017 y 2024



Griezmann, jugador polivalente y capaz de correr por todo el campo, siempre ha sido considerado como el favorito de Deschamps, el único seleccionador que conoció en sus 10 años como 'Bleu' desde que lo hizo debutar en un amistoso ganado a Países Bajos (2-0) en marzo de 2014.



Fijo en el esquema de Deschamps, 'Grizi' encadenó 84 partidos consecutivos con la selección, desde junio de 2017 a marzo pasado, cuando se cayó de una convocatoria por una lesión en el tobillo.



"Antoine es y será un monumento del fútbol francés, uno de los mejores jugadores de su historia", aseguró Deschamps en un mensaje transmitido por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en el que mostró su "emoción".



"Tuvimos recientemente una larga charla sobre este tema", añadió el técnico, quien asegura tener "una relación de confianza y un vínculo muy franco" con el futbolista.



Su último partido como jugador 'Bleu' fue la victoria por 2-0 frente a Bélgica en la Liga de Naciones el pasado 9 de septiembre.





La capitanía, una espinita clavada



Pese a toda una carrera de éxitos internacionales, a Griezmann siempre le quedará la espina de no haber sido capitán de los 'Bleus'.



Tras la retirada internacional de Lloris luego de Catar-2022, Griezmann esperaba heredar el brazalete, pero Deschamps decidió dar la capitanía a Kylian Mbappé, siendo el jugador de Mâcon el segundo capitán.



Griezmann nunca ocultó su decepción, pero tampoco tuvo ninguna mala palabra hacia el seleccionador y poco después dijo "haber digerido" la desilusión que le provocó la decisión del técnico.



El propio Mbappé publicó este lunes un mensaje en Instagram para dar las gracias a su compañero de selección por su "contribución a llevarla (a la selección francesa) a lo más alto con numerosos títulos".



El ahora jugador madridista dijo "entender y respetar" la decisión de Griezmann, al que calificó de "jugador de excepción" y "uno de los más importantes de la era moderna" de la selección francesa.



Retirado ya de la selección, Griezmann espera poder seguir ganando títulos con el Atlético de Madrid. Para Diego Simeone, al igual que para Deschamps, Griezmann es insustituible en su esquema de juego.



"Enhorabuena por una carrera legendaria, Grizi. Has hecho historia con tu selección y estamos muy orgullosos de ti", escribió el club madrileño este lunes en X.