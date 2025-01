Saprissa decide no participar en la Primera División del fútbol femenino

El Deportivo Saprissa anunció este jueves que su equipo de fútbol femenino no participará en la Primera División.

“Ante la falta de avances reales y un panorama de retroceso, Saprissa ha tomado la difícil decisión de no participar en la Primera División Femenina por un tiempo indefinido. Esta decisión no significa abandonar el fútbol femenino, sino redirigir nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras bases y el desarrollo integral de las futuras generaciones para que más niñas y mujeres encuentren en el futbol la plataforma para su desarrollo y empoderamiento. Queda claro que mientras el panorama no cambie, el club y el desarrollo del fútbol femenino está mejor servido enfocándonos en estos esfuerzos”, detallaron los morados en un comunicado de prensa.

Para los tibaseños, el fútbol femenino “atraviesa una crisis estructural que exige un cambio profundo” que ha generado pérdidas económicas.

Como ejemplo de los problemas que aquejan a la liga, en el certamen pasado dos equipos fueron expulsados: Municipal Pérez Zeledón-Desamparados y Tsunami Azul.

El primero, por no contar con la cantidad mínima disponible de las jugadoras (16); mientras que el segundo, por no pagar multas y la no presentación a un partido.

“Saprissa hace un nuevo llamado a un rediseño integral de la gobernanza y administración de Uniffut, así como del modelo competitivo y del sistema de licencias. Proponemos conformar un grupo de trabajo con la participación activa de todos los clubes, el apoyo de la Federación Costarricense de Fútbol y el liderazgo de un experto internacional con experiencia comprobada en el desarrollo exitoso de ligas femeninas”, propusieron desde Tibás.

“Agradecemos profundamente el esfuerzo y dedicación de nuestras jugadoras de Primera División, quienes han defendido con orgullo nuestra camiseta. Esta decisión refleja nuestro compromiso de ser agentes de cambio en el fútbol femenino y de construir un futuro más sólido, profesional y sostenible para esta disciplina que hemos apoyado ininterrumpidamente desde 2012”, concluyeron.