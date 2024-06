Comerciante que vende apretados en Grecia: “La discapacidad está en la mente, cada persona se la pone”

En Sarchí, Alajuela, vive un comerciante que "no le arruga la cara al destino" y que, a pesar de que tiene una discapacidad, esto no le impide salir todas las mañanas a vender apretados en Grecia, cerca de la Mutual.

Jhonny Núñez Jiménez nació con una discapacidad hemiparesia derecha, por lo que necesita de una silla de ruedas para poderse movilizar.

Sin embargo, él tiene un lema con el que se levanta cada mañana, “la discapacidad está en la mente, cada persona se la pone”.

Este comerciante, que también se dedica a hacer artesanías, sale de su hogar, apoyado solo con su inseparable silla de ruedas eléctrica, viaja en bus de Sarchí a Grecia y ahí comienza a vender apretados de chocomaní, coco, frutas, crema y mora.

El joven de 31 años conversó con Teletica.com y explicó que está acostumbrado a andar solo por todo lado.

El trabajador, a veces, se ha topado con problemas en el transporte de bus, pero como él mismo dice, así es todo en la vida, “algunas veces si hay problemas, algunas veces no”.

“En realidad, lo veo como un día a día, una forma de vivir, de no sentirse menos, de sentirse útil, uno no se puede echar a morir y le voy a decir por qué, una semana sin hacer nada, 15 días, pero llega el momento cuando usted dice ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Los días pasan, las semanas, los meses pasan y ese tiempo no se devuelve, uno llega al momento donde dice que tengo que hacer algo, tengo que pulsearla, quiero algo en la vida, tengo que alcanzarlo, si se puede seguir adelante”, afirmó.

Lo único que le impide salir a trabajar es cuando llueve temprano, principalmente porque su silla es eléctrica y se puede dañar, por lo que tiene que cuidarla, ya que es como su machete de trabajo.

Jhonny vende los apretados a ₡500, pero también trabaja artesanías en barro y resina, las vende en su casa o por pedidos.

Para ver más de sus trabajos puede ver las imágenes adjuntas o visitar su página de emprendimiento: Artesanías J & G que maneja junto a su esposa Geizel.

Núñez quiso dejar un mensaje muy importante a las personas que tienen una discapacidad o que pasan por situaciones difíciles, que recuerden siempre “el poder que tiene la mente”.

“Algo muy importante, y repito de nuevo, la discapacidad está en la mente, cada persona se la pone, no puedo opinar por los demás, pero yo digo que más bien si uno no surge y no quiere salir adelante se enferma y no estoy hablando de enfermarse físicamente, se enferma mental, porque se siente una persona impotente, que no puede, decaída, al contrario, mío, yo me siento feliz, la pulseo, salir adelante, para mí trabajar es salud, para mí trabajar es positivo, incluso puedo inspirar a algunas personas y me siento bien, porque yo lo hago por un bien mío, pero también puedo ayudar a otras personas, me hace sentir bien”, concluyó el joven.