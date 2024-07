Verónica Bastos regresa a la pantalla de Teletica en ‘La mesa caliente’

La presentadora de televisión costarricense, Verónica Bastos, vuelve a la pantalla de Teletica.



La alajuelense, de 43 años, se consolida cada vez más en Telemundo y, con el programa que presenta, La mesa caliente, regresa a Canal 7 a partir del 5 de agosto en el horario de 4:30 p. m.



Teletica.com conversó con Bastos, quien indicó que no visitaba el país hace algún tiempo.



​"Estoy trabajando muchísimo. Lo que suelo hacer es que mi familia vaya para donde yo estoy, me cuesta un poco venir para acá, pero las Navidades y algunas fechas importantes, alguna primera comunión de mi sobrinos o cumpleaños de mi papá o mi mamá, pues me les aparezco de vez en cuando, cuando vengo porque son poquitos días", señaló.

La tica dio sus primeros pasos en el mundo de la información de espectáculos en Costa Rica. Tras su paso por Teletica, fue llamada a conducir importantes programas en Televisa, como La oreja, Con todo, Univisión Sal y Pimienta, El Gordo y la Flaca, Lenguilargos y Despierta América.



Ahora, en NBC Telemundo, con La mesa caliente, la Casa de los famosos, Sin censura, Pica y se extiende, tiene una carrera colmada de éxitos en los medios de comunicación y es un rostro familiar en la televisión hispana en Estados Unidos y México; donde incluso fue galardonada con el premio “Palmas de Oro” a la mejor periodista y conductora de México.

"Justamente, se lo decía ahora, Boris porque fue él y Any Pérez quienes crearon 'La Ruta de las Estrellas' y un día me sentaron y vieron a esa chiquilla de la UCR, dijeron: esta chiquilla hay que ponerla a viajar y a buscar artistas, y se convirtió en todo un fenómeno, porque en aquella época logré entrevistar a Britney Spears que era la más pegada, Paul McCartney. Fuimos a los Óscar, hicimos muchísimas cosas, entonces yo creo que eso me ayudó a mí a dar la fuerza para un día ir a la gran Televisa y enfrentarme a ese gran monstruo de la televisión", mencionó.