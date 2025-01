“Tigre Tony” revela cómo está Luis Lauretto tras su ingreso a centro de rehabilitación

Tony Bertarioni, conocido como el “Tigre Tony”, habló sobre la salud de Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, quien fue sacado de la indigencia, la semana anterior, para ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Según Bertarioni, Lauretto atraviesa situaciones complicadas propias del proceso de desintoxicación; pero, en general, su estado de salud es bueno.

El locutor comentó que tiene 20 años de conocer a Lauretto, ya que eran compañeros en VM Latino. Recordó con cariño su paso por este canal.

"Nosotros lo vacilábamos porque era el rockero, 'el raro'. Y él decía: 'No, yo no soy raro, soy un rockstar'. Era lo que siempre nos decía, y nosotros lo molestábamos diciéndole 'el rockstar'. Siempre nos vacilábamos. Esas fueron cosas bonitas que vivimos. Compartimos mucho tiempo juntos, prácticamente porque pasábamos metidos en el canal, inventando y viendo qué hacer. Muchas de las cosas que hoy por hoy tiene VM Latino, se originaron en esa época", acotó.

El “Tigre” subrayó que no había perdido contacto del todo con Luis, pero que sabe los momentos difíciles que pasó. Días antes de que se diera a conocer su condición de indigencia, sus excompañeros de VM Latino lo fueron a buscar para sacarlo de la condición de calle.

​"De vez en cuando, yo me lo topaba. Varias veces lo vi incluso, y sé que vivía por el lado de Canal 7. Varias veces conversamos y lo veía súper bien, era el mismo que todos conocimos. Digamos que hace menos de medio año, aproximadamente, no sé si todos, pero por idea de Jeffrey Acosta se creó un chat donde estamos todos. Ahí conversamos, tiramos ideas de cosas, de proyectos, y eso nos ha mantenido en contacto. Siempre hemos estado de una u otra forma ligados al canal, en ciertos proyectos y demás. En mi caso, trabajo para Planet 107.5, que pertenece a la corporación, así que ahí me mantengo con los mismos amigos. Bueno, cuando nos llegó la noticia, no fue que la vimos en televisión, actuamos. De hecho, dos o tres días antes, varios compañeros lo estaban buscando. Cuando salió la noticia, fue como que se nos adelantaron por unas dos horas.

"Nos contaban, en algún momento, tuvo problemas con varios indigentes por ahí, por lo que no estaba en el lugar donde siempre lo habíamos buscado. Ese día en la mañana, salieron cuatro compañeros: don Paul Andrés, dueño del canal; Alan, el contador de la empresa; Esteban Vargas, quien era camarógrafo y director de producción; y otros compañeros más. Cuando lograron encontrarlo, él dijo: 'Sí'. En ese momento, hablé por teléfono con él. Le dijimos: 'Lauretto, venimos por vos'. Él respondió: 'Sí, yo me voy con ustedes'. Fue una respuesta positiva", añadió.