Orquesta Filarmónica traerá la magia de Coldplay de vuelta a Costa Rica

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica traerá la magia de Coldplay al país, con su espectáculo A Sky Full of Music. Bajo la dirección de Marvin Araya y con la apasionada voz de Carlos Cisneros, el público podrá disfrutar de clásicos como Fix You, Viva la Vida y A Sky Full of Stars en el Teatro Melico Salazar.

Serán dos espectáculos, el sábado 1° de febrero a las 8 p.m. y el 2 de febrero a las 4 p.m.



El show, que se presenta como una fusión entre la majestuosidad de la música clásica y la emotividad del pop-rock contemporáneo, busca conectar almas y emociones a través de la música.

“Lo que hemos preparado con este espectáculo va mucho más allá de un homenaje: será un viaje, una explosión de sentimientos compartidos con nuestro público”, señaló con entusiasmo Marvin Araya, director de la Filarmónica.

Las entradas ya están disponibles en oneticketcr.com con precios que comienzan en ₡23.000, y se ofrecen localidades como luneta, palcos y diferentes niveles.

Este es un evento diseñado para toda la familia, y la producción recomienda llegar temprano para disfrutar del ambiente y asegurar espacio de parqueo.



El equipo de atención al cliente está disponible para resolver dudas sobre el proceso de compra a través de WhatsApp al 6344-5715, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este evento se da tres años después de los históricos conciertos de Coldplay en Costa Rica en 2022. Con dos presentaciones sold out en el Estadio Nacional como parte de su gira Music of the Spheres, la banda dejó una marca imborrable en los asistentes.

Con su innovador uso de luces LED, mensajes de sostenibilidad y una ejecución impecable de sus mayores éxitos, Coldplay logró conectar profundamente con el público costarricense, consolidándose como una de las bandas más queridas en el país.



Pero la magia de esta banda británica puede volver al país a finales de este 2025. La agrupación encendió las alarmas de su regreso luego de escribir en sus redes sociales que "todo termina donde empieza", y el Estadio Nacional fue el recinto donde iniciaron su gira.

Una fuente cercana a Teletica.com confirmó que varias productoras tienen interés en traer nuevamente a los intérpretes de Yellow, aunque por el momento no hay nada confirmado.