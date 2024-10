Murió en Argentina el músico británico Liam Payne, ex One Direction

El músico británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció este miércoles a los 31 años “al caer del tercer piso de un hotel” en Buenos Aires, informó la policía.



“Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo”, escribió la policía en un comunicado.



El músico tenía “lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación”, dijo en declaraciones televisivas el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.



Relató que el servicio de emergencias acudió al hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, al recibir una llamada al número de seguridad pública 911 a las 17H04 locales (20H04 GMT).



Siete minutos después, arribó un equipo “que comprobó el fallecimiento de este hombre y después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical”, prosiguió.



El pasado 2 de octubre Payne había asistido a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires, según informó la revista Billboard.