Michael Jackson y Luis Miguel, una colaboración que solo fue posible gracias a los ‘fans’

El 25 de junio de 2009, el mundo entero se sorprendió con la noticia de la repentina muerte de Michael Jackson.



A década y media de su partida, el Rey del Pop sigue siendo una figura icónica cuyo impacto en la música, la danza y la cultura pop es incalculable. Grandes artistas lograron colaborar con el cantante, entre ellos Lionel Richie, Freddie Mercury y Paul McCartney.



El reconocido artista Luis Miguel, a finales de la década de los ochenta, intentó contactar a Jackson y la colaboración estuvo a punto de concretarse; pero la enemistad entre el padre del Sol de México y el promotor del Rey del Pop en América Latina evitó el dueto, según expone la serie biográfica de Luis Miguel.

En 1987, Luis Miguel quería grabar una canción con Michael Jackson, quien era el artista más popular del mundo gracias a ‘Thriller’ y ‘Bad’.

Pese a ello, Luismi, como es conocido, siguió intentado un dueto y fue así que logró el exitoso cover de Blame It On the Boogie, Será que no me amas.



Años después, el intérprete de La Bikina cantó Sonríe, una adaptación de la canción Smile. Pero lo que conmocionó a los seguidores fue escuchar ambas voces juntas en una edición que realizaron los seguidores de ambos artistas.

La canción alcanzó tanta popularidad que hasta Luis Miguel lo compartió en su cuenta de Instagram.

Según los comentarios de dicho posteo, aunque el dueto nunca se pudo dar por la muerte del cantante de Beat It, este acercamiento llena de emoción a la audiencia.