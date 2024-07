Keyla Sánchez vuelve al quirófano: "Visualmente, mis senos no se ven bien"

La modelo y presentadora de televisión Keyla Sánchez es conocida por su vanidad. En múltiples ocasiones ha confesado que ama verse bien y que no le rehúye a "los arreglitos estéticos" ni teme invertir para sentirse más bonita.



La ramonense de 32 años confesó vía TikTok la tarde de este lunes que volverá al quirófano para operarse nuevamente el busto.



Sánchez explicó que los implantes mamarios que ella tiene debía habérselos cambiado a los 10 años, es decir, hace cuatro años. La modelo también contó que se hizo la cirugía a los 18 años porque "era una tabla".



El cambio de implantes no lo hizo a los 28 años porque valoraba la opción de ser madre de nuevo.

​"Si yo me cambio los implantes y decido ser mamá de nuevo, se me vuelven a caer los senos. Yo le daba largas y largas, pero ya hay que cambiarlos y visualmente no se ven bien. No sé, puede que usted vea mis senos y se vean bien o que diga qué senos más naturales. Yo estoy muy agradecida con Dios por estos 14 años de vida útil que le di a mis senos y que se vean bonitos, pero yo no me siento cómoda, por eso me los quiero cambiar.

"Cuando usted se va a hacer una cirugía plástica, hágalo porque usted quiere", subrayó.