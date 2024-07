Montserrat del Castillo recuerda angustia que vivió tras sufrir mala praxis

La presentadora de televisión Montserrat del Castillo habló abiertamente con Teletica.com sobre la mala praxis que sufrió hace más de cinco años cuando accedió a inyectarse los labios y la nariz, sin saber que los líquidos que le suministraron eran biopolímeros, una sustancia nociva para salud que puede generar malformaciones.



Del Castillo recordó que ella iba a una clínica a realizarse masajes, pero que la esteticista le recomendó aplicarse rellenos, y ella, en el afán de verse bien, accedió. Como le gustó el resultado, al tiempo volvió y se “inyectó un poquitito más”.



Poco tiempo después, empezó a sentir dolores extraños y sus labios y nariz comenzaron a deformarse.



​"Antes de eso, yo no me había hecho nada en el rostro, yo iba a otra cosa, por unos masajes reductivos. En eso ella (la esteticista) me dice: 'Ay, usted con labios se vería más bonita', y yo accedí. "Me gustó el relleno, me hizo labios y rinomodelación, pero con el tiempo mis labios se empezaron a deformar y como que me veía inflamada la cara, no me sentía bien. Los labios se veían como de pato, no era estético, se veía mal", indicó.

Por su disconformidad con el procedimiento, Montse, como es conocida de cariño, acudió donde otra profesional, quien le inyectó una hormona para eliminar los rellenos. Lo que la especialista no sabía era que tenía biopolímeros, una sustancia que es casi imposible de quitar.

"Ahí fue donde empezó la tortura porque era demasiado doloroso, la inyección es lo peor, es la sensación más fea. Yo pasaba toda la noche llorando de los dolores que me dan en las encías, en la boca, o sea, era horrible. Hasta que la doctora me dijo que no, que eran biopolímeros, definitivamente. Me costó mucho entender lo que había hecho y perdonarme", acotó.

La presentadora de De Boca en Boca habló del bullying que sufrió a raíz de esta situación y como para la gente ella es “Michael Jackson o la plástica”.

​"La operación para extraer esa sustancia solo la hacían en Colombia. Yo en ese momento no tenía el dinero, entonces me tocó seguir así, enfrentar a la audiencia así, y todas sus burlas y mensajes de odio. Me afectaban, era terrible, porque yo quería sonreír y no podía. La señora que me hizo esto fue demandada por muchas personas. Cuando yo intenté demandar, ella se había ido del país. "Hace un tiempo, yo dije que ya era suficiente y encontré a un doctor aquí en el país que me ayudó. Él me salvó. Le extrajo un montón de la nariz y labios, me tuve que hacer la rinoplastia y en los labios me han inyectado poquitos de ácido hialurónico, para darle forma al labio. Ya estoy mucho mejor, pero todavía duele ver todo lo que sufrí. Yo sé que cometí un error y ahora debo afrontar las consecuencias", mencionó.

La comunicadora explicó que todavía le falta remover una parte de biopolímeros en sus labios, pero está mucho mejor. Además, envió un fuerte mensaje a las personas jóvenes que se interesan por estos procesos.