JLo sobre cancelación de gira: “No dejen que las voces de unos pocos los ahoguen”

La reconocida cantante y actriz Jennifer López rompió el silencio tras cancelar su gira This Is Me... Live, el 31 de mayo pasado.



La estadounidense se dirigió a sus fanáticos en su boletín On The JLO y aclaró que la negatividad es algo que no le afecta porque está enfocada en que todo le salga bien.



​“Hola a todos. ¡Acabo de recibir grandes noticias y es porque, gracias a ustedes, [mi cinta] ATLAS es nuevamente la #1 en el mundo entero esta semana! ¡Muchas gracias! "Puede parecer como que hay un montón de negatividad en el mundo ahora mismo...pero no dejen que las voces de unos los ahoguen, hay taaaaanto amor allá afuera", escribió JLO.



Hace varias semanas, la intérprete de On The Floor y su esposo, Ben Affleck, han dado de qué hablar, pues luego de varias apariciones en público con gestos de cariño nulos y de verse solos en importantes eventos, los seguidores de la pareja concluyen que estarían atravesando una crisis matrimonial y hasta una posible separación.

Así lo confirmó la revista People en múltiples ocasiones.

JLo y Ben Affleck se casaron en 2022.

Otra parte de la prensa estadounidense cree que todo el tema de “la crisis” es solo un distractor del verdadero problema que envuelve a JLo: su carrera musical está fracasando.

​"No es de extrañar que haya especulaciones sobre los rumores de divorcio que la rodean con Ben, que podrían haber sido creados para distraer la atención de la caída de su carrera. No es raro que las celebridades se enfrenten a especulaciones y rumores, particularmente durante tiempos difíciles en sus carreras", resaltó el medio The Mirror.

Por el momento, el actor que dio vida a Batman no se ha referido al tema, aunque su esposa sí parece estar viviendo un momento duro.