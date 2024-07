“Hermana del alma” de Angelrafael lidera campaña de apoyo a personas hospitalizadas

A inicios de año, el reconocido maquillista costarricense Angelrafael González anunció que le encontraron un tumor en la cabeza y que este le estaba ocasionando problemas visuales, mareos y cansancio. Luego de citas médicas e intervenciones quirúrgicas, hace tres meses, el artista del maquillaje dio una lamentable noticia: su padecimiento empeoró y le dieron “de nueve meses a un año de vida”.

Ante este panorama, González ha tomado su fe en Dios como pilar fundamental. Además, el apoyo de sus familiares y amigos lo ha ayudado a continuar en esta ardua batalla.



Yorlenny Aguilar, a quien el maquillista considera como “una hermana del alma”, ha dado soporte a Angelrafael desde su primer diagnóstico, y todo lo que han visto en los hospitales la motivó a crear una campaña para personas enfermas e internadas.



​"Es un cover de la canción Everything is going to be alright, la campaña se llama #BeAlrightCR y es un mensaje para todas las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad, es un mensaje de aliento y paz, entre tanto sufrimiento que tienen miles de personas en silencio.