Fiscal del caso Alec Baldwin pide a jueza que reconsidere anulación del juicio

Una fiscal estadounidense solicitó a una jueza reconsiderar la anulación del juicio contra Alec Baldwin por homicidio involuntario, contestando la decisión judicial basada en que las fuerzas del orden suprimieron evidencias en su caso contra el actor de Hollywood.



La fiscal Kari Morrissey dijo en una moción legal divulgada este miércoles que la decisión de anular el juicio por el disparo letal que enlutó el set de Rust fue errónea, y que la evidencia en cuestión no fue compartida por ser "intangible".

​"No hubo un encubrimiento porque no había nada que encubrir", detalla el documento que "respetuosamente solicita a la corte reconsiderar su anulación del caso con prejuicio".

Baldwin, en el banquillo de los acusados, sostenía un revólver Colt calibre 45 en un ensayo en un set de rodaje en Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, en octubre de 2021, cuando el arma se disparó e hirió mortalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins.



La Fiscalía sostuvo que el astro ignoró protocolos básicos de seguridad y actuó de forma irresponsable en el set.



La defensa de Baldwin, de 66 años, argumentó que no era su responsabilidad revisar el contenido del arma utilizada en el rodaje, algo a cargo de la armera de la producción.



El caso fue a juicio en julio, pero acabó de forma estrepitosa luego de que la jueza Mary Marlowe Sommer descubrió en medio de los interrogatorios que la defensa no tuvo acceso a toda la evidencia.



En la corte salió a relucir que un expolicía entregó balas reales, que podrían ser similares a las utilizadas en el incidente, a los investigadores del caso.



Pero la defensa de Baldwin no fue informada de esto, y la evidencia no fue catalogada en el archivo del caso.



Sommer falló que la supresión de evidencias fue "intencional y deliberada".



De inmediato anuló el juicio por el cual Baldwin arriesgaba una sentencia de hasta 18 meses de cárcel si era considerado culpable.



Expertos legales consideran que, tras la anulación con prejuicio, es poco probable que Baldwin regrese a un tribunal por el caso.



Pero en su moción, los fiscales argumentan que las balas "enterradas" podrían haber sido "compradas en cualquier tienda de armas dos años y medio después de la muerte de la señora Hutchins" y eran "intangibles al caso en contra del señor Baldwin".

​"Nada acerca de los detalles de cómo las balas reales llegaron al set es relevante o concreto a los cargos en contra del señor Baldwin (...) Era la responsabilidad de Alec Baldwin manipular el arma de utilería de forma segura", escribieron.

La moción también pide que se ordene a los abogados de Baldwin explicar cómo se enteraron de las balas entregadas a la policía, sugiriendo que "se puede crear un registro para una posible revisión a manos de un tribunal superior".