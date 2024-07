"Elu", el artista nacional emergente que lidera la lista de reproducción de Spotify

Jonathan Alvarez Jiménez, conocido artísticamente como "Elu", es un joven costarricense quien, con tan solo 19 años, ya figura como un artista nacional emergente.



Alvarez se caracteriza por un estilo único que fusiona letras vibrantes con sonidos urbanos. Gracias a su perseveración y luego de estrenar 11 sencillos, el joven soñador ahora lidera las listas de reproducciones de plataformas como Spotify y Apple Music.





Teletica.com conversó con "Elu", quien dice que en sus dos años de carrera musical su nueva canción ¿Cómo Estás? ha sido su mayor éxito y espera que este sea el inicio de una carrera prometedora, porque ama la música.

​"Yo inicié en la música cuando estaba en el colegio, la verdad es que fue una inspiración que desde pequeño siempre he tenido. A mí siempre me gustó estar en los shows del colegio, en los puestos de teatro y desde el colegio empecé, como en décimo. Empecé a hacer música como chiste, broma entre mis amigos, con mi hermano y ya luego poco a poco se empezó a formar el proyecto. Empecé como a ponérsela a más personas y la gente decía como 'wow suena bien, suena bien' y ese tipo de opiniones son las que me dan fuerza.



"Que esta canción haya pegado tanto todavía no me lo puedo creer, todo lo que está pasando estas últimas semanas. Un montón de personas han llegado a mis redes sociales, me han buscado y todavía así como que no asimilando lo que está pasando, porque una exposición así nunca la había tenido. Pasé horas en el estudio, practicando, grabando, inspirándome y siento que esto es un reflejo de todo ese trabajo", indicó.