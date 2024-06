Elena Correa lanza nueva canción: “Entendí que no solo a mí me pasan estas cosas”

Luego de la popularidad de De Cero, la cantante y modelo costarricense Elena Correa estrenó este domingo su nuevo sencillo Imparables.



Teletica.com conversó con Correa, quien dice que esta canción tiene un mensaje motivacional para ella y sus seguidores, de superación y de empoderamiento femenino.



​"En mi vida he tenido que vivir diferentes situaciones complejas. Cuando empecé a entender que no solo a mí me pasan estas cosas, sino a todas las personas, pensé '¿por qué no cantar algo que inspire a las personas, para que no se sientan solas?'