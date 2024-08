Elena Correa a un mes de la muerte de su papá: “Me reconforta que ya no está sufriendo”

La cantante y exreina de belleza costarricense, Elena Correa, enfrenta una de las pruebas más difíciles: continuar su vida luego de la muerte de su papá, Gustavo Correa.

A un mes de la partida de su padre, la modelo conversó con Teletica.com sobre el tema.

​"Han sido días muy difíciles, muy duros. Además de intentar estar bien yo, he estado apoyando a mi familia; pero estamos, dentro de lo que cabe, bien. A veces me siento mejor, en otros momentos llegan los recuerdos y se siente una gran ausencia, esos recuerdos que nunca se van a olvidar. En estos últimos días he entendido que mi papá está en un mejor lugar.

"Me reconforta que él ya no está sufriendo, era un hombre muy fuerte, pero su enfermedad lo hizo pasarla muy mal, eso me da paz, que ya no sufre. Yo he tratado de retomar mis cosas poco a poco, ir sacando pendientes y resolviendo ciertas cosas que tengo que hacer, pero no es fácil", expresó.