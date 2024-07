Edgar Silva y sus tres décadas frente a las cámaras

El reconocido periodista y presentador de televisión Edgar Silva tiene más de 30 años de trayectoria profesional y ha participado de importantes formatos dentro de Televisora de Costa Rica.



El periodista es egresado de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y precisamente en este lugar inició a ejercer su profesión.

En una entrevista con Teletica.com, el comunicador de 56 años recordó sus inicios en Canal Quince UCR, lugar donde trabajaba con un contrato de horas estudiante.



"Yo tenía horas estudiantes en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica donde yo me metí para lograr una beca parcial para que para no sentirme una gran carga con mi mamá y digamos ayudarle a los estudiantes. Yo encuentro un huequito y comienzo a trabajar a hacer horas estudiante en las horas estudiantes TV e incluso te dan un poquitito de plata y verdad que era lo que yo usaba para mis almuerzos. Estando ahí sale la oportunidad de venir a hacer un permiso de maternidad aquí a Teletica, a un programa que se llamaba En vivo a las 5, yo vine nada más por tres meses. Cuando pasaron esos meses la directora me dice, mira la verdad es que nos gusta lo que estás haciendo, querés quedarte, pero ya te vamos a abrir una medio tiempo. Me quedé entonces yo prácticamente mis dos años y medio de carrera universitaria llevaba bloque completo y trabajaba medio tiempo. Yo era como el apaga incendios.



"Un día propuse hacer una cobertura de los viajes espaciales de Franklin Chang, que ya iba a ser su tercer vuelo espacial. Yo le dije a los jefes, vean esta es la tercera vez que Franklin se va a montar en un cohete, pero nadie en Costa Rica conoce si tiene carro, dónde vive, qué hace, cómo entrena. Y entonces me dijeron, sí averigüe. Yo siento que esos reportajes me ayudaron muchísimo para que mis jefes me vieran, no solamente como un reportero apaga incendios, sino también como un reportero que estaba o generaba notas auténticas y propias para el noticiero y ahí digamos que ahí arranque", recordó.