Edén Muñoz confiesa que le gustaría cantar con Luis Miguel o Alejandro Fernández

El cantante mexicano Edén Muñoz vuelve a Costa Rica para ‘Noches de Cantina’, el próximo 10 de agosto, en el Centro de Eventos Pedregal.



Teletica.com conversó con el artista, quien dice estar muy emocionado por su regreso al país, dos veces en un mismo año, ya que en abril se presentó como parte del concierto internacional de la Expo San Carlos.



Muñoz compartirá tarima con Paquita la del Barrio. Esta será la primera vez que los mexicanos se presenten juntos.

Al exlíder de la banda Calibre 50 le emociona poder fusionar la música regional mexicana con sus nuevas canciones. Promete un espectáculo que todo el público disfrutará.

Además, el cantante oriundo de Sinaloa confesó con quién le gustaría colaborar en un futuro.

"Con la mayoría he hecho música, si no es artísticamente hablando, lo he hecho a nivel de producción, que es otra de las facetas que me ha tocado desarrollar. Estaría lindo, en algún momento, Luis Miguel; aprendería mucho de él y de los músicos que tiene. En esta faceta de solista, me gustaría colaborar con Alejandro Fernández", acotó.