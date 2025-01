Carin León molesto por rumores: “Me levanté siendo ‘gay’ hace tres días”

En los últimos días, Carin León se vio envuelto en una controversia generada por videos falsos difundidos en redes sociales, que lo relacionan sentimentalmente con su colega, Espinoza Paz.

Las grabaciones, que muestran escenas de supuestos momentos íntimos entre ambos cantantes de regional mexicano, resultaron ser producto de ediciones realizadas con Inteligencia Artificial.

A pesar de ser completamente falsos, los videos avivaron rumores y generaron una narrativa en redes que afirmaba que los artistas mantenían una relación amorosa secreta desde hace años.



León no tardó en reaccionar y utilizó sus historias de Instagram para abordar el tema de forma directa y con un toque de sarcasmo.

​“Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso. Entonces, como ustedes deciden todo lo que pasa en mi vida, pues me levanté siendo gay hace tres días y no puedo hacer nada al respecto porque la gente así lo quiso”, comentó el cantante de forma irónica en Instagram.