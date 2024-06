Belinda se esconde del ojo público mientras Nodal presume su nuevo amor

La novela por el nuevo romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa. La pareja sigue dando de qué hablar mientras la polémica exnovia del cantante mexicano, Belinda, se esconde del ojo público.

El intérprete de De los besos que te di publicó un romántico video junto a la menor de los Aguilar con la canción La vie en rose. En la grabación, la pareja se ve muy enamorada y feliz, pese a todos los rumores que los rodean.

Por su parte, Belinda, con quien Nodal tuvo una relación de casi dos años y hasta se iban a casar, la semana pasada protagonizó un vergonzoso episodio frente a la prensa mexicana.

La diva del pop asistió a un evento en la Ciudad de México, el jueves anterior, y tuvo un ingenioso plan para evadir a los medios que estaban esperándola para cuestionarla sobre qué opina de la nueva relación de su ex.



El plan consistió en que la también modelo se escondió en una maleta para salir del lugar, por lo que no tuvo que responder preguntas incómodas. Ahora, programas mexicanos se burlan del suceso y hasta explican cómo la cantante logró meterse dentro de la maleta.



Esta no es la primera vez que Beli, como es conocida, huye de reporteros de forma inesperada. En el pasado, salió de un aeropuerto en un basurero.

Por el momento, la cantante de Dopamina no se ha referido directamente al tema, solo posteó en Instagram “Tarde o temprano, todo cae por su peso”, horas después de que el nuevo romance fuera confirmado.