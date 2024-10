Toni Costa cuenta cómo su madre le enseñó a tomar decisiones y priorizar en la vida

Durante la entrevista en El Buscador en Red, a Toni Costa se le hizo imposible no sentir nostalgia al recordar una escena de su infancia que lo marcó profundamente. De niño, su madre lo puso ante una difícil decisión: comprarle un cruasán que tanto deseaba o usar el dinero para regresar a casa en transporte público.

Costa recuerda que su madre, con gran tristeza, le dijo: “Elige, o nos vamos andando para la casa y te comes el sándwich, o tomamos el autobús”. Ese momento quedó marcado en su memoria, no por la repostería que no pudo comer, sino por el sacrificio que implicaba para su mamá.

"Cada vez que pasábamos por la pastelería, él se quedaba mirando el cruasán que llevaba adentro jamón y queso, y a él le parecía que era divino. Cada día me decía: 'Mamá', y mi respuesta era: no se puede. "Eso es muy duro, decirle a un hijo que no le puedes comprar algo tan barato", dijo la mamá del invitado durante una entrevista en el programa 'Aquí y ahora' de Univisión.

Al recordar ese episodio, el también juez de Mira quién baila Costa Rica, valora aún más los esfuerzos de sus padres, quienes, aunque no siempre pudieron darle lo que quería, le enseñaron una lección mucho más valiosa: el amor, el esfuerzo por lo que se quiere y priorizar realmente lo que vale la pena para superarse en la vida.



"Entendí que no siempre se puede tener todo, y aunque fue una decisión difícil, me mostró lo que significa priorizar cuando las cosas no son fáciles", puntualizó Costa.

El invitado dejó en claro que tanto Adamari López como él siempre buscan inculcar valores y enseñanzas a su hija, Alaïa.

Si se perdió el programa, puede repasarlo completo en este enlace. Si prefiere, también puede encontrar esta entrega en nuestro canal de YouTube.