Navas habla de Cristiano Ronaldo y sus decididas palabras en juego de Champions

La relación de Keylor Navas con sus compañeros de equipo, especialmente con Cristiano Ronaldo, es un testimonio de respeto mutuo y compañerismo que va más allá del fútbol.

Desde su llegada al Real Madrid, Keylor encontró en Cristiano no solo a un colega, sino a un mentor que le demostró la importancia del profesionalismo y la dedicación. En cada entrenamiento, en cada partido, CR7 se destacó no solo por su talento, sino por su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban.

Su trato cálido y su disposición para integrar a Navas, desde el primer día, marcaron el inicio de una relación que se basaría en el respeto y la admiración.

"No tengo nada malo que decir de Cristiano. Desde el primer día que llegué, me trató como uno más, increíble. También me hizo parte de muchas cosas de su vida y vi un profesional. Todo lo que consiguió, ser el mejor del mundo, Balones de Oro, yo creo que son cosas que no, no vienen por un número de lotería", dijo Navas.