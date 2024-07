De las leyes al periodismo: Edgar Silva revela su inesperado camino a la televisión

Edgar Silva es uno de los periodistas más queridos a nivel nacional y aunque el comunicador tiene más de tres décadas, en un inicio no pensó en ser periodista.



En una entrevista con Teletica.com, Silva confesó que su vida universitaria comenzó dando pasos en el estudio de las leyes.

​"Entré en la Universidad de Costa Rica a estudiar Derecho, o sea, yo pensé que yo iba a resolver mi vida, relativamente rápido, siendo abogado, pero al poco tiempo estando en la Facultad de Derecho creo que no encontré propósitos superiores a mi deseo para seguir estudiando Derecho. Ahí fue donde me pasé a Comunicación Colectiva. Entonces te puedo decir que digamos alguna ciencia social, el Derecho", recordó.

Silva dice que siendo niño no tenía aspiraciones profesionales, porque no pensaba en eso. En algún momento pensó ser microbiólogo como su papá, pero pronto lo descartó. Niño lo único que le llamaba la atención era la Aviación, por lo que no descarta que haya querido ser piloto.

​"Finalmente, acepté que mis características de personalidad y van mucho con la Comunicación Colectiva", terminó.

Gracias a su esfuerzo y dedicación, el periodista ha tenido grandes logros profesionales y ha pasado por importantes formatos en Televisora de Costa Rica.



Silva ahora se une al nuevo proyecto: El Buscador en Red, el cual estrenará el 7 de agosto a las 8 p.m.



