'The Washington Post' dejó de apoyar candidatos por "principios", defiende su dueño

El multimillonario Jeff Bezos, dueño del diario The Washington Post, defendió este lunes la polémica decisión del periódico de no respaldar a alguna de las dos candidaturas a la Presidencia de Estados Unidos.

Días antes, el Post informó que rompería con su tradición de emitir un editorial en apoyo a una de las figuras en la carrera por la Presidencia, provocando un terremoto interno dentro del rotativo, incluyendo la dimisión de varios trabajadores y la pérdida de más de 200.000 suscriptores, según el medio NPR.

En una columna de opinión, Bezos aseguró que la mayoría de personas estadounidenses "cree que los medios están parcializados" y sentenció que la decisión de no respaldar la candidatura política de la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump (2017 -20121) "es la correcta".

"Los respaldos a una candidatura no hacen nada para inclinar la balanza en una elección" sino que "crean una percepción de parcialidad", indicó Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño además de la empresa de comercio en línea Amazon.

En el escrito, Bezos reconoció que el director encargado de Blue Origin -compañía aeroespacial de la que también es propietario- se reunió con Trump el mismo día en que se conoció que el diario no apoyaría ninguna candidatura. Fue "una decisión tomada sin ningún tipo de retribución", argumentó Bezos, quien añadió que no tenía conocimiento del encuentro y que no tiene relación con la del cambio en la tradición electoral del Post.

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post había decidido apoyar la candidatura de Harris, pero Bezos ordenó frenar su publicación. El diario, que ha tenido una línea editorial muy dura contra Trump, apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020, ambos enfrentados al expresidente republicano.

William Lewis, en el cargo desde enero de 2024, negó que Bezos, fundador de Amazon y propietario del Post desde 2013, tuviera algo que ver con la nueva postura del diario. Según justificó, el objetivo del periódico es dar una mayor imagen de independencia y volver a sus orígenes, cuando el Post no respaldaba a candidatos.

Durante el mandato de Trump, Amazon perdió un contrato multimillonario con el Pentágono y demandó a Trump por haber usado "presión indebida" para dañar a Bezos. Los críticos con la decisión del diario creen que el multimillonario quiere prevenir enfrentamientos con un posible segundo mandato del republicano.

Una polémica similar ha azotado al diario Los Ángeles Times, donde la jefa del Consejo Editorial, Mariel Garza, renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris.