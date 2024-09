Papa reafirma que Iglesia debe pedir "perdón" por agresiones sexuales a menores

El papa Francisco afirmó este viernes que la Iglesia católica debe buscar el "perdón" por los abusos sexuales a menores, en un discurso ante políticos y miembros de la sociedad civil en Bélgica. El líder religioso recalcó que su iglesia "debe avergonzarse y pedir perdón, y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana, y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder".

"Pienso en los dramáticos casos de abusos a menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo", expresó. "Esta es la vergüenza que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella, y resolver el problema", dijo.

En su discurso, el papa argentino hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió a la iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras. El sitio web belga HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres y vendidos en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos de Bélgica pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente de los casos.

Autoridades lanzan críticas

El primer ministro belga en funciones, Alexander De Croo, reclamó a Francisco que, en relación con los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia católica, "hay que dar pasos concretos" y "escuchar a las víctimas", además de reconocer "las atrocidades" y hacer justicia. "La dignidad humana debe ser lo primero, no los intereses de la institución para volver a mirar hacia delante, la Iglesia debe asumir su pasado", aseveró.

En un duro discurso, el político argumentó que "la fe es un punto de apoyo para muchos, pero no podemos ignorar las dolorosas heridas que existen dentro de la comunidad de fe católica y de la sociedad en general". "No bastan las meras palabras. También hay que dar pasos concretos. No es sólo un imperativo moral, sino también un paso necesario para recuperar la confianza", añadió.

Por su parte, el rey Felipe de Bélgica elogió que Francisco haya condenado "la indescriptible tragedia de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia con la mayor firmeza posible" y haya "tomado medidas concretas para combatir estos actos horribles", pero subrayó que "se ha tardado demasiado en escuchar y reconocer sus gritos".

En un país de larga tradición católica, los cientos de abusos sexuales ocurridos durante décadas a manos de religiosos han causado una enorme conmoción y llevado a una disminución entre la cantidad de fieles.