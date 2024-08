Orcas atacan otro velero frente a costas españolas: nuevo incidente reaviva el debate

En las costas del noroeste de España, un nuevo capítulo se ha sumado a la intrigante serie de encuentros entre orcas y embarcaciones. El velero Amidala, tripulado por dos ciudadanos belgas, se convirtió en el último protagonista de esta historia al ser embestido por un grupo de estos cetáceos frente a las costas gallegas.

El incidente, ocurrido el domingo pasado (25.08.2024), obligó a una compleja operación de rescate en condiciones meteorológicas adversas. Con vientos de hasta 65 km/h y olas de 3 metros, el servicio de salvamento marítimo logró remolcar la embarcación a puerto tras más de cinco horas de esfuerzo. Lamentablemente, uno de los tripulantes resultó gravemente herido en la mano durante la maniobra y tuvo que ser evacuado en helicóptero.

Nuevas teorías del comportamiento de las orcas

Este evento reaviva el debate sobre las razones detrás del comportamiento de las orcas. Los científicos aún no llegan a un consenso, pero nuevas teorías están surgiendo. Una de ellas, propuesta por del Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) de España, sugiere que estos encuentros podrían ser parte de un "juego de entrenamiento".

"Es como un juguete de entrenamiento. Es una pena que los humanos estemos en medio de este juego, pero ellos están aprendiendo", explica Bruno Díaz López, biólogo jefe del instituto.

Según esta teoría, las orcas estarían practicando técnicas de caza para perseguir al atún rojo del Atlántico, una presa veloz y difícil de alcanzar. Los veleros, con su movimiento rápido y silencioso cerca de la superficie, se asemejan a estos peces, convirtiéndose en blancos ideales para el entrenamiento.

Interesantemente, los investigadores han notado que son principalmente las orcas jóvenes las que participan en estos "ataques", aunque a veces se observa la presencia de adultos, sugiriendo un proceso de enseñanza intergeneracional. Las orcas parecen haber descubierto que el timón es una parte vulnerable de las embarcaciones, concentrando sus embestidas en esta zona.

Navegantes comparten consejos

Frente a esta situación, los navegantes están compartiendo consejos y hasta utilizando aplicaciones para evitar estos encuentros. Sin embargo, la comunidad científica continúa dividida. Algunas teorías anteriores sugerían motivos de "venganza" o simplemente aburrimiento adolescente entre estos inteligentes mamíferos marinos.

Mientras el debate continúa, los incidentes se acumulan. En mayo, un velero fue hundido en el estrecho de Gibraltar tras un encuentro similar. Las orcas, a pesar de su nombre común, son en realidad parte de la familia de los delfines y pueden alcanzar tamaños impresionantes: hasta ocho metros de largo y seis toneladas de peso.

FEW (Reuters, The New York Times)