Evo Morales dice que la CIA opera en Bolivia para capturarlo

El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó este lunes que la CIA (Agencia Central de Inteligencia en español) de Estados Unidos "opera" en el país andino para capturarlo, al cumplirse tres meses de un supuesto atentado contra su vida que habría ocurrido en octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba.

El exmandatario (2006-2019) denunció el 27 de octubre de 2024 que fue víctima de un "ataque armado" cuando se movilizaba por la carretera, responsabilizó del hecho al presidente Luis Arce y después afirmó, sin presentar pruebas, que el Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el "atentado".

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó días después del supuesto atentado al expresidente de disparar con arma de fuego a varios policías y de herir a uno cuando realizaban un control rutinario antidrogas.

En una entrevista con la radio Kawsachun Coca, medio que le es afín, el expresidente contó que algunos militares le llamaron para "contarle" que la CIA estuvo en ese operativo.

"SWAT está operando"

"Yo pregunté y me dijeron que la Policía contrató a un colombiano para que pueda pilotear un helicóptero, la misma gente del Gobierno me informó que ese colombiano es de la CIA, eso me sorprende, y pregunté a militares y confirmado, es de la CIA", dijo el también exlíder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), aunque no aportó pruebas de sus acusaciones.

Según Morales, en Bolivia también operan miembros del grupo de élite SWAT (Armas y Tácticas Especiales en español) de Estados Unidos para capturarlo.

"SWAT está operando, según información, un grupo de élite, esos extranjeros en la Novena División (del Ejército situada en el Trópico) por favor", señaló el exgobernante boliviano.

De acuerdo con Morales, el operativo se preparó dos semanas antes "con bolivianos y extranjeros" en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, en donde permanece desde octubre protegido por sus seguidores que lo resguardan ante una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata agravada de personas que lo involucra.

Según el exmandatario, los extranjeros siguen en territorio boliviano y pidió a los organismos internacionales que investiguen el "atentado" y la presencia de militares "del imperio".