DeepSeek “podría afectar a toda la presidencia de Trump”

La plataforma china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek, que ha causado un importante revuelo a nivel mundial con el lanzamiento de su último modelo algorítmico, continúa sufriendo este miércoles un "apagón parcial" de sus servicios tras denunciar ciberataques en los últimos días.

Tras sufrir "apagones importantes" durante más de una hora el lunes y durante cinco minutos el día siguiente, los servicios en web y de interfaz de programación de aplicaciones (API) de la compañía acumulaban hoy más de 9 horas de funcionamiento afectado, y mantiene las limitaciones al registro de nuevos usuarios.

"A raíz de los ataques maliciosos a gran escala contra los servicios de DeepSeek, hemos limitado temporalmente los registros para garantizar la continuidad del servicio. Los usuarios existentes pueden conectarse como de costumbre. Gracias por la comprensión y el apoyo", reza la sección de estado del servicio en su página web.

La firma china, que no ha desvelado la naturaleza ni el origen de esos ataques, apunta todavía que sus servicios están funcionando actualmente con un "rendimiento deteriorado".

DeepSeek "podría afectar a Trump"

Entre tanto, la prensa especializada alemana analiza el trasfondo del surgimiento de DeepSeek, el cual ubica en el terreno tecnológico, pero también en el de la geopolítica. El "Handelsblatt", experto en temas financieros, afirma que "DeepSeek no es nada menos que una victoria estratégica para China que podría afectar a toda la presidencia de Trump. El modelo de IA es más eficiente en términos de recursos y en algunos aspectos mejor que el de actores establecidos como las empresas estadounidenses OpenAI, Google o Meta. Y probablemente esto sólo pudo haber sucedido porque Estados Unidos ha recurrido a un proteccionismo restrictivo durante ocho años. De esta manera, motivaron a sus competidores a eludir los aranceles punitivos y las sanciones a las exportaciones mediante sus propias invenciones. De repente, 'los comunistas', como Trump suele llamar a China, parecen inteligentes e innovadores, mientras que la política comercial estadounidense parece obsoleta e inflexible."

DeepSeek "sacude el dominio estadounidense"

Analistas del periódico "Stuttgarter Nachrichten" coinciden: "Con sus modelos de IA aparentemente competitivos y significativamente más baratos, DeepSeek está desmitificando la competencia estadounidense, altamente armada y financieramente fuerte, y reorganizando las condiciones del mercado. Los detalles detrás del éxito de la startup aún no están claros y parte de la información procedente de China debe tomarse con cautela. Pero DeepSeek parece demostrar que entrar en el mercado de la IA no requiere una inversión exorbitante y que Nvidia no ha construido un monopolio. Esto sacudirá el dominio tecnológico estadounidense, que se creía bien protegido por enormes cantidades de dinero de inversores y restricciones a las exportaciones. Porque es poco probable que DeepSeek sea una excepción, sino más bien un modelo para una mayor competencia de la IA por parte de China."

Según Marc Rivero, de Kaspersky, es probable que DeepSeek esté afrontando los conocidos como ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), en el que los servidores son saturados con tráfico masivo con el objetivo de interrumpir su funcionamiento, aunque también podrían ser intentos masivos de acceso no autorizado o explotación de vulnerabilidades.

En las últimas semanas, DeepSeek ha provocado un importante revuelo en el sector mundial de la IA tras el lanzamiento de su modelo V3, de cuyo desarrollo se afirma que únicamente duró únicamente dos meses y solo costó menos de 6 millones de dólares. El 20 de enero publicó su última versión, denominada R1.

Lanzado en 2023 por el fondo de cobertura chino High-Flyer Quant, DeepSeek apuesta por el código abierto y ofrece servicios un 95 % más baratos que el modelo o1 de OpenAI.

Editado por Enrique López con información de EFE, Handelsblatt y Stuttgarter Nachrichten