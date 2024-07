Vladimir sobre Súper Copa: "No estoy de acuerdo en que estos partidos se jueguen en estas instancias"

En Saprissa no ocultan su deseo de querer disputar la Súper Copa en otro momento de la temporada y no desde antes de comenzar el semestre de manera competitiva.

El juego entre morados y el Club Sport Herediano será este domingo a las 11 a. m. en el Estadio Nacional.

Estas son las declaraciones del técnico Vladimir Quesada previo al juego ante los rojiamarillos:

—¿Cómo está la preparación para este domingo?

Venimos en periodo de preparación, hemos hecho dos juegos donde obviamente no participaron todos los jugadores y algunos lo que hicieron fue completar en los dos partidos cerca de 45 minutos, pero bueno... lo ideal creo que sería que estos partidos se jugaran cuando ya hay una base más competitiva, pero independientemente de lo que suceda nosotros vamos a competir y competir para ganar porque esa es la mentalidad de Saprissa. Sabemos que tenemos que ganar.

—¿Qué va a pasar con los jugadores de Selección?

Los muchachos el día después de jugar ante Paraguay entraron en un periodo de vacaciones. Estamos entre 16 a 18 jugadores que nosotros les llamamos los profesionales, más un grupo de juveniles.

—Tomando en cuenta todo lo que ha pasado en este torneo de la Super Copa y hasta lesiones: ¿Qué equipo presentará?

No estoy de acuerdo en que estos partidos se jueguen en estas instancias, las personas a cargo de esto deben asesorarse un poquito más y deben ver el periodo en el que están. Deberían buscar exentrenadores, fisiólogos, que de alguna manera les ayuden a tomar en cuenta el periodo en donde estamos y a pensar en nuestros jugadores y no solo los de nuestra institución sino a otros, pero bueno, hay que jugar y nosotros vamos a presentar el próximo domingo un equipo igual muy competitivo. Los que creemos que están no solo en las mejores condiciones, sino muchachos que se merecen la oportunidad.



—¿Les molesta jugar la Super Copa pese a ser tetracampeones?

Sí, nos molesta y hay que jugarlo, las autoridades lo han establecido y vamos a cumplir. Independientemente de si nos guste o nos moleste vamos a salir a ganar.



—¿Le gustaría más refuerzos por las salidas del equipo?

Con Sergio Gila tenemos una muy buena comunicación, él hace muy bien su trabajo. Estamos muy contentos por las incorporaciones de Rachid Chirino y Gino Vivi, han sido muy bien recibidos dentro del grupo. Lo más importante es que el grupo es fuerte, es muy maduro e inteligente, y entiende que los dos muchachos vienen a hacer que la competencia sea mejor y eso levantará nuestro rendimiento. Me puedo referir a que sí hemos conversado de otras opciones. Si de alguna manera podría escucharme Luis Paradela, le deseo grandes éxitos, allá en su nuevo equipo y que al igual que otros muchos saprissistas, igual tiene las puertas abiertas. En los casos de Kevin Chamorro y Gerald Taylor no me voy a referir en relación con ellos, hasta que no se haga la salida oficial.

—¿Qué buscan con Gino Vivi y Rachid Chirino?

Mayor versatilidad en ofensiva. La tenemos con Javon, Ariel, Sinclair, Luis Díaz, Warren Madrigal, Jefry Valverde. Ahora nos reforzamos con jugadores que entienden que su trabajo no es solo en ofensiva sino en defensiva. Obviamente, vienen a hacer diferencia porque tienen mano a mano, son gambeteadores, rápidos, habilidosos, tienen gol y ambos son muy asistidores, es importante contar con la posibilidad de tener variantes en la ofensiva.

—¿Cuándo sería ideal jugar la Súper Copa?

Yo creo que no se debería jugar cuando el campeón es el mismo en los dos torneos, empezando por ahí. Lo ideal sería no meterla en este periodo preparatorio, sí cuando se dé el periodo competitivo, cuando los equipos tengan al menos cinco partidos competitivos y los rivales pueden mostrar cosas diferentes. En este periodo puede provocar son lesiones y ejemplo fue lo que sucedió en la Super Copa y Recopa del año anterior, donde tuvimos muchos lesionados en ambos partidos, porque son jugadores que están recibiendo mucha carga física y no están aptos para jugar 90 minutos, sino que se les debe ir regulando cargas. Esta semana jugamos dos partidos amistosos y ningún jugador sumó más de 45 minutos. Si el campeón es el mismo, no entiendo por qué debe haber Súper Copa, y después lo que puede ser, el remedio es que se haga cuando se entra en periodo competitivo.