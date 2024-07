Vladimir Quesada ya decidió quién será el portero para la Copa Centroamericana

Saprissa debutará este miércoles en la Copa Centroamericana y el técnico Vladimir Quesada tiene bien claro quién será el portero titular para el certamen.

Tras la expulsión de Esteban Alvarado en la Recopa, al guardameta Abraham Madriz le tocó debutar y ser titular en los tres primeros partidos del torneo.

Pero ahora, con el regreso de la Concacaf, el guardameta titular será Alvarado.

“Vamos a esperar, todavía tenemos un entrenamiento hoy, pero sí al tener la posibilidad de tener ya a Esteban Alvarado, obviamente vamos a tomar en cuenta la experiencia de él y para nosotros eso es importantísimo”, indicó el técnico.

Eso sí, Quesada admitió que comenzarán las rotaciones, pues es imposible hacerle frente al calendario sin alternar alineaciones.

“Tiene que haber (rotación) no necesariamente que estemos comenzando el torneo, tiene por qué no haberla, son muchos partidos en tan poco tiempo, en 15 días vamos a viajar dos veces a Nicaragua y el solo hecho de montarse en un avión genera tensión, hay desgaste físico y mental y eso lo tenemos que tomar en cuenta”, añadió.

Saprissa recibirá a Guanacasteca en su primer partido de Copa Centroamericana este miércoles a las 8 p. m., precisamente, este será el primer partido internacional oficial para la ADG.

“Creo que, en demasía, no será muy diferente a lo que fue el duelo la semana anterior, será sumamente difícil, lo diferente es que en el partido anterior los dos éramos visitantes, aunque nosotros teníamos el señalamiento de ser locales no jugábamos en nuestra cancha, ni ante nuestra afición, así que esperamos un gran rival al frente, que hace su primera presentación en torneos internacionales y de acuerdo a lo demostrado en el último partido, muestra que están haciendo las cosas bien y que tienen deseos de figurar”, mencionó el estratega morado.

Finalmente, Quesada brindó las razones de por qué cuesta más al Saprissa ganar títulos internacionales.

“Es muy fácil, a partir del campeonato de Concacaf que ganó el Saprissa que le dio la oportunidad de ir al Mundial de Clubes y que hizo muy buena presentación, los equipos de la MLS y MX entendieron que tenían grandes y fuertes rivales centroamericanos y que el torneo tomó una nueva importancia para ellos, pueden comprar jugadores de 18 millones, etc. Entonces no solo para Saprissa, si no para cualquier equipo de Centroamérica se nos hace complicado competir, pero esto no hace mella en nuestro deseo de hacer las cosas bien y esperamos hacer un buen torneo y comenzamos el torneo haciendo un buen torneo”, concluyó.