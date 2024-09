Vladimir Quesada sorteó una semana clave con el Saprissa

La semana pudo ser muy turbia. La derrota ante el Real Estelí de Nicaragua la semana anterior tornaba un ambiente turbio para el técnico Vladimir Quesada y el Saprissa.

Obligado a reaccionar en el torneo, ganar en Copa Centroamericana para evitar el fracaso y solventar un clásico nacional ante el invicto y favorito Alajuelense.

Todo esto con un hospital en su planilla, lleno de lesiones y sin un hombre como Mariano Torres para el partido ante los rojinegros.

Aun así, Quesada y los morados consiguieron salir adelante en una semana difícil y más bien terminando con una sonrisa.

Derrotaron a Cartaginés 1-0 en casa, luego vino un triunfo ante el Municipal por el mismo marcador y este domingo consiguieron firmar un empate 1-1 de visita ante Alajuelense.

“Hicieron un gran esfuerzo. Sanciones, lesiones, estamos jugando a menos de 48 horas de nuestro último juego y todo eso hay que tomar en cuenta y a pesar de eso no salimos contentos, pues creemos que podíamos salir con el triunfo”, comenzó explicando el estratega.

Quesada destacó que sus jugadores realizaron un gran trabajo en la cancha del Morera Soto.

“Claro que sí. Lesiones, sanciones, jugadores con poco ritmo, cómo no voy a estar satisfechos. Pero no lo estamos al 100%, pero con todo el respeto, yo no sé qué es lo que ustedes dicen. Gerardo Puro Ureña me enseñó eso de no creer cuando alguien te tira arriba o abajo. Yo respeto lo que diga la gente, yo solo estoy enfocado siempre, no solo en estos tres partidos”, expresó.

​El técnico morado evitó hablar de si salieron favorecidos del empate en el Morera Soto.

“No sé si salimos menos o más favorecidos, solo sé que hoy no se ganó ni se perdió el campeonato, es lo único que sé y así se lo hice saber a mis muchachos”, puntualizó.

Ahora los morados se preparan para debutar en el Torneo de Copa el próximo miércoles ante el Santos de Guápiles.