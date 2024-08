Vladimir Quesada sobre Guimaraes: "Ha sabido recomponer el equipo"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, llenó de elogios al técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes, al que enfrentará este domingo a las 4 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Estas fueron las declaraciones de Vladimir Quesada en conferencia de prensa:

Clásicos de local: Los equipos locales cuando jugamos clásico han sacado la ventaja, igual cuando ellos han venido acá, eso es normal, lo que quiere decir es que los equipos locales están haciendo valer su terreno, su cancha, la afición, todo eso ayuda.

Clásico: Este equipo siempre ha sido muy positivo, este es un grupo con una gran ética profesional hacia el entrenamiento, cuando usted entrena bien, debe repetir y jugar bien. No solo este inicio ha sido un arranque difícil, los otros también ha n sido difíciles, pero eso debe dejarnos experiencias.

Importancia del clásico: Es un partido importantísimo, siempre lo he dicho, el clásico seguirá siendo clásico. Con solo que se junten o estén atentas las dos aficiones más grandes de este país ya hacen un partido diferente.

Alexandre Guimaraes: El equipo ha mejorado, no por nada tienen a uno de los mejores entrenadores de este país, y los títulos lo respaldan, obvio, Guima ha sabido recomponer el equipo, traer jugadores de experiencia, y a jugadores de nivel internacional y han mejorado.

Lesión de Yousin Salas: Yo creo que para el transcurso dela tarde ya sabremos a ciencia cierta qué es lo que tiene. Independientemente, entendemos que Youstin no va a estar para el partido de este domingo.

Preocupación: Yo no estoy preocupado, yo me enfoco en trabajar. Estamos jugando cada tres días, lo que más hacemos es recuperar y que la forma deportiva de los jugadores sea la mejor. Debido a lesiones, suspensiones, etc..., obviamente no hemos podido alcanzar nuestro mejor nivel. No hemos podido repetir un 11 completo de un partido a otro, pero eso es parte de toda esta situación. Nosotros creemos que no hemos alcanzado nuestro mejor nivel, pero nosotros siempre vamos a querer más y siempre vamos a creer eso. Vamos a ir mejorando.

Fidel Escobar: La idea es que Fidel vaya ganando minutos, estoy seguro que él en sus adentros desea entrar desde el inicio, es el amor que tiene por la institución, la idea es seguir el protocolo que hemos trazado. Yo siempre he dicho, sí vamos a seguir el protocolo, médicos, preparadores físicos y la idea es llevarlo poco a poco, pero tomaremos esa decisión. Yo hablo todos los días con ellos y Fidel está deseando saltar al terreno de juego y tomaremos una decisión.

Afición: Es difícil porque todos los aficionados son técnicos, cada uno quiere que el equipo juegue como ellos desean, que la alineación se haga como ellos quieren, difícilmente si hace un recuento va a encontrar una alineación similar entre aficionados, eso es respetable y lo entendemos. Nosotros entendemos que tienen derecho a tener su opinión, pero nosotros somos los que dirigidos a este grupo de muchachos.



Nosotros no podemos estar poniendo oídos a lo que la gente quiera, unos quieren una cosa y la gente otra, unos dicen metan a Vladimir, otros dicen saquen a Vladimir, en un partido no quería a Douglas Sequeira, al otro lo amaban, así somos los seres humanos, yo lo entiendo y lo respeto, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones.