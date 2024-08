Vladimir Quesada: “Al final el fútbol fue justo y fuimos los ganadores”

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, destacó lo difícil que fue el partido ante el Managua FC donde los morados se impusieron por 2-3 con un gol en el último minuto y cargado de polémica.

En la “Saprihora”, los morados anotaron el gol de la victoria con una pelota que, por la repetición de la señal internacional, pareciera que nunca entró, aunque al final la anotación fuera válida.

“Sabíamos que venir a esta cancha es sumamente difícil, estamos contentísimos con la victoria, no es fácil venir y ganar en Nicaragua en ninguna de las sedes, independientemente de cómo se llame el equipo, reflejo de eso es lo que sucedió al Motagua y Municipal. Ellos tienen un gran nivel”, comenzó diciendo el técnico morado.

​Además, destacó que el marcador fue “justo” y que más bien el cuarteto arbitral se quedó corto en el tiempo de reposición.

“Entendíamos qué es lo que iba a suceder, sabíamos que iba a ser un partido difícil si con el 0-0 perdieron ventaja, ustedes lo vieron como perdieron tiempo ya cuando iban ganando y solo se repusieron siete minutos.

“Este Saprissa es reflejo de la historia, son jugadores ganadores y en todo momento buscaron el marco contrario y al final el fútbol fue justo y fuimos justos ganadores”, explicó.

Incluso, llegó a molestarse ante la pregunta de los colegas de la prensa nicaragüense, quienes le cuestionaron el gol del triunfo sobre la hora.

“No he mirado la jugada del gol. Pero no me pregunte a mí, vaya pregúntele a él (el árbitro). Nosotros estamos contentos por la victoria y más bien ante un equipo que perdió mucho tiempo, y más bien hubo poco tiempo añadido y de eso no comenta nada”, concluyó.