Sergio Gila: "Es el mayor presupuesto en la historia de Saprissa"

Saprissa presentó a sus cinco nuevos fichajes de cara al Torneo de Clausura 2025.

Durante la presentación, el gerente deportivo, Sergio Gila, reconoció que el anterior semestre no fue nada bueno para el club al disputar cinco trofeos y no ganar ninguno.

De ahí que los morados sacaron la chequera y ficharon a Sebastián Acuña, Marvin Loría, Gerson Torres, el español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo.

Esto hizo que la planilla creciera bastante al punto que hoy es la más alta en la historia del equipo.

“Es algo que va creciendo por dos motivos, el principal motivo es que cuando hay un equipo ganador y pese a que venimos de un torneo en el cual no hemos ganado nada, es indudable que es un equipo que viene de victorias y tetracampeonato, pasa que los jugadores son muy deseados y valorados y evidentemente hay que recompensarles esos títulos y la planilla va aumentando de manera natural sin traer nuevos.

"La planilla ha crecido por códigos internos, no puedo decir cuánto, pero es el mayor presupuesto en la historia de Saprissa y que la dirigencia está apostando al máximo y que estamos buscando los resultados que queremos”, mencionó Gila.

​El gerente deportivo explicó que están a la espera de recibir la notificación de los permisos de trabajo correspondientes para Merino y Delgadillo.

Además, reconoció que el pasado semestre no fue el mejor para el club al no ganar nada, de ahí que llevó a sacar más la chequera para este mercado.

“Evidentemente, no estamos contentos con lo que pasó el anterior semestre, no puedo negar que fue un mal torneo, jugamos cinco títulos y no ganamos ninguno. Se intentó mejorar de camino, con el cambio de cuerpo técnico, no era lo ideal, pero se tuvo que hacer así y en este mercado hemos hecho, creo que el mercado de más variantes desde que yo estoy, así que es claro que queremos cosas nuevas y que queremos ganar y a nivel de directiva estamos ocupados en revertir lo hecho el semestre anterior”, añadió.