Saprissa colgará el mítico dorsal de Marco Rojas en lo alto de La Cueva

Por primera vez en su historia, el Deportivo Saprissa colgará la camiseta de un guardameta en lo más alto de La Cueva.

Se trata del dorsal número 1 que portó Marco Antonio Rojas y que brillará por siempre en lo alto del estadio tibaseño a partir de este martes.

Marco Rojas (hexacampeón, monarca centroamericano y atleta olímpico) se convertirá en el primer portero en entrar en el reducido grupo de jugadores que tienen su dorsal ahí arriba.

“Muy alagado y siempre voy a estar agradecido de que cuando ya no esté acá y vean la camiseta, mi familia y mis amigos se sentirán orgullosos. No me lo esperaba la verdad, pero Saprissa es familia y no hay que olvidar la diferencia de tiempo y hace que el legado sea el mismo”, explicó Rojas.